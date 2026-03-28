نامه وزیر بهداشت ایران به وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدامات جنایتکارانه، نکاتی چند را به استحضار شما همکاران گرامی می‌رسانم:

۱. نقض صریح قوانین بین‌المللی: حمله به مراکز درمانی و آمبولانس‌ها، نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن است که بر مصونیت مراکز پزشکی و کادر درمان در زمان مخاصمات تأکید دارند. این اقدامات نه تنها جنایت جنگی، بلکه جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

۲. سلب حق حیات و سلامت: بیمارستان‌ها به عنوان پناهگاه‌های امن برای مجروحان و بیماران، باید از هرگونه تعرضی مصون باشند. هدف قرار دادن این مراکز، به معنای محروم کردن عمدی غیرنظامیان از حقوق بنیادین خود، به‌ویژه «حق سلامت» و «حق حیات» است.

۳. به‌مخاطره افتادن امنیت بهداشتی منطقه: در شرایطی که جهان و منطقه ما با چالش‌های بهداشتی گوناگون روبروست، تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ایران می‌تواند منجر به بحران‌های انسانی گسترده در منطقه شود.

عالی‌جنابان؛ «روح شانگهای» بر پایه همکاری، اعتماد متقابل و صلح بنا شده است. لذا از شما همکاران گرامی انتظار می‌رود در راستای وظایف انسانی و حرفه‌ای خود در این سازمان، این حملات غیرانسانی به مراکز درمانی را صراحتاً محکوم و صدای واحد جامعه پزشکی منطقه را در محکومیت نقض «بی‌طرفی پزشکی» به گوش جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی بهداشت (WHO) برسانید. همچنین بر ضرورت ایجاد مکانیسم‌های نظارتی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در منطقه تأکید می‌گردد.»