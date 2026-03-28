هدف قرار گرفتن «حق سلامت» ایرانیان در جنگ آمریکا و صهیونی
نامه وزیر بهداشت ایران به وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی در ایران، که مراکز درمانی و بهداشتی را نیز هدف قرار داده است، وزیر بهداشت کشورمان با ارسال نامهای به وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)، این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشریت خواند و خواستار محکومیت جهانی این حملات شد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام وزارت بهداشت، در متن کامل نامه دکتر محمدرضا ظفرقندی آمده خطاب به وزاری بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) آمده است:« همانطور که مستحضرید، در روزهای اخیر شاهد اقدامات خصمانه و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی در خاک جمهوری اسلامی ایران بودهایم. با کمال تأسف تعداد قابل توجهی از این حملات، مراکز درمانی، بیمارستانها و تأسیسات بهداشتی را هدف قرار دادهاند که این اقدام منجر به شهادت و مجروحیت کادر درمان و بیماران بیدفاع شده است.
اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدامات جنایتکارانه، نکاتی چند را به استحضار شما همکاران گرامی میرسانم:
۱. نقض صریح قوانین بینالمللی: حمله به مراکز درمانی و آمبولانسها، نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن است که بر مصونیت مراکز پزشکی و کادر درمان در زمان مخاصمات تأکید دارند. این اقدامات نه تنها جنایت جنگی، بلکه جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
۲. سلب حق حیات و سلامت: بیمارستانها به عنوان پناهگاههای امن برای مجروحان و بیماران، باید از هرگونه تعرضی مصون باشند. هدف قرار دادن این مراکز، به معنای محروم کردن عمدی غیرنظامیان از حقوق بنیادین خود، بهویژه «حق سلامت» و «حق حیات» است.
۳. بهمخاطره افتادن امنیت بهداشتی منطقه: در شرایطی که جهان و منطقه ما با چالشهای بهداشتی گوناگون روبروست، تخریب زیرساختهای بهداشتی و درمانی ایران میتواند منجر به بحرانهای انسانی گسترده در منطقه شود.
عالیجنابان؛ «روح شانگهای» بر پایه همکاری، اعتماد متقابل و صلح بنا شده است. لذا از شما همکاران گرامی انتظار میرود در راستای وظایف انسانی و حرفهای خود در این سازمان، این حملات غیرانسانی به مراکز درمانی را صراحتاً محکوم و صدای واحد جامعه پزشکی منطقه را در محکومیت نقض «بیطرفی پزشکی» به گوش جهانیان و سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان جهانی بهداشت (WHO) برسانید. همچنین بر ضرورت ایجاد مکانیسمهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در منطقه تأکید میگردد.»