ثبات بازار در روزهای جنگ / وفور کالا و مدیریت هوشمند بازار

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان با اشاره به رصد میدانی وضعیت بازار در استان تهران اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی به‌وفور در دسترس مردم قرار دارد و بازدیدهای میدانی، از جمله حضور رئیس‌جمهور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران، مؤید ثبات و آرامش بازار است.

معتمدیان با اشاره به اقدامات دولت در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ساماندهی‌ تأمین و واردات کالاهای اساسی بود که با تصمیمات اتخاذشده، امروز شاهد ورود مستمر اقلامی مانند برنج و سایر نیازهای عمومی از طریق بنادر، شبکه ریلی و جاده‌ای هستیم.

او روند کنونی را از دستاوردهای مهم دولت دانست و تصریح کرد: افزایش عرضه نسبت به تقاضا، نه‌تنها کمبودی در بازار ایجاد نکرده بلکه در برخی اقلام موجب کاهش قیمت‌ها نیز شده است.

استاندار تهران با تأکید بر نقش تولید داخلی ادامه داد: بخش عمده نیاز کشور توسط واحدهای تولیدی داخلی تأمین می‌شود و با تمهیدات اتخاذشده در حوزه تأمین انرژی، تولیدکنندگان بدون وقفه در حال فعالیت هستند.

وی همچنین به اقدامات ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با برگزاری مستمر جلسات و اتخاذ تصمیمات لازم، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به‌صورت غیرمتمرکز در سطح استان انجام شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال در عرضه، بازار به‌سرعت مدیریت شود.

معتمدیان نظارت بر بازار را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و افزود: با ایجاد ده‌ها واحد نظارتی در سطح استان، روند قیمت‌ها و عرضه کالا به‌صورت مستمر پایش می‌شود و با متخلفان احتمالی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی درباره برنامه‌های جبران خسارات ناشی از جنگ نیز توضیح داد: در استان تهران، ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری از طریق شهرداری تهران انجام می‌شود و در شهرستان‌ها نیز بنیاد مسکن مسئولیت این امر را بر عهده دارد. همچنین برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ارزیابی کارشناسی، روند بازسازی را پیگیری خواهد کرد.

استاندار تهران در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: مشارکت و حضور میدانی مردم در حفظ امنیت و آرامش جامعه، قابل تقدیر است و مجموعه مدیریت استان با تمام توان برای تأمین امنیت، خدمات‌رسانی و رفع نیازهای عمومی تلاش خواهد کرد.