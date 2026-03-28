انشگاه علم و فرهنگ اعلام کرد:

شروع کلاس‌ها به صورت مجازی از شنبه ۱۵ فروردین

دانشگاه علم و فرهنگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شروع کلاس‌های این دانشگاه از شنبه ۱۵ فروردین و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند؛ تمامی کلاس‌های آموزشی (تئوری و عملی) از شنبه ۱۵ فروردین به صورت مجازی در سامانه lms دانشگاه برگزار خواهد شد. 

نکات مهم: 

۱. تمامی کلاس‌ها به صورت کامل ضبط گردیده و برای استفاده مجدد دانشجویان گرامی در دسترس است. 

۲. حضور و غیاب دانشجویان در سامانه مذکور با دقت مورد بررسی و ثبت می‌شود؛ بنابراین حضور در کلاس‌های مجازی به مانند کلاس حضوری، الزامی است. 

۳. دسترسی به کلاس‌های مجازی و سامانه مربوطه، از تاریخ مقرر امکان‌پذیر خواهد بود. خواهشمند است برای حضور منظم و به موقع در کلاس‌های مجازی اقدام کنید. 

بر اساس این اطلاعیه همچنین به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در سامانه سجاد درخواست «انتقالی»، «مهمانی» و یا «سنوات» شان را در مهلت تعیین شده، ثبت کرده‌اند، می‌رساند: با توجه به شرایط موجود و مساعدت‌های صورت گرفته، امکان انجام فرآیندهای آموزشی (سرترم) فراهم گردیده است، بنابراین دانشجویان می‌توانند در بازه زمانی شروع زمان حذف و اضافه برای ثبت‌نام دروس و انجام فرآیند حذف و اضافه اقدام کنند.

 

