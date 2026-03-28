آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات اخیر

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات ددمنشانه آمریکایی - صهیونی تا هشتم فروردین ماه را اعلام کرد.

آمار مجروحان و شهدا و مراکز آسیب دیده بهداشتی - درمانی اعلامی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

بستری‌های موجود ۸۳۱ نفر

درمان و ترخیص ۲۴۱۷۵

شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر

آمبولانس‌های آسیب دیده ۳۸ دستگاه

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده ۹۵۹ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۳ نفر

شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک

مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۷۳۱ نفر

مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۱ کودک

پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده ۵۰ واحد

مراکز درمانی آسیب دیده ۴۱ واحد

مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۹۹ واحد

شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۴ نفر

بیمارستان‌های تخلیه شده ۶ واحد

بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

شهید خانم ۲۴۴ نفر

مصدوم خانم ۴۱۶۳ نفر

