رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت:
عدالت در سلامت، اولویت وزارت بهداشت در مناطق دورافتاده
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، در سفری نظارتی به استان هرمزگان، وضعیت ارائه خدمات درمانی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرخمیر و مطالبات کادر سلامت را مورد پایش میدانی قرار داد. این بازدید با هدف ارزیابی زیرساختها، بررسی نیازهای تجهیزاتی و دارویی و تدوین اولویتهای توسعهای مراکز درمانی مناطق نیمهبرخوردار صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، دکترحسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در جریان سفر پرکار خود به استان هرمزگان، با حضور در بخش کهورستان شهرستان بندرخمیر، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدماترسانی در خط مقدم نظام سلامت قرار گرفت.
محور اصلی این برنامه، بازدید از مراکز جامع خدمات سلامت «کهورستان» و «چاهماخور» بود.
کرمانپور ضمن بررسی دقیق زیرساختها، نحوه ارائه مراقبتهای اولیه و فوریتهای پزشکی به ساکنان محلی و مسافران عبوری را مورد ارزیابی قرار داد تا کیفیت عبور از چالشهای درمانی در مناطق نیمهبرخوردار را بسنجد.
در بخشی از این بازدید، کرمانپور با حضور در میان کادر سلامت و کارکنان این دو مرکز، حلول سال نو و تقارن آن با روزهای ایثار را تبریک گفت و با تمجید از روحیه جهادی مدافعان سلامت که در ایام تعطیلات، دوری از خانواده را برای صیانت از جان هموطنان برگزیدهاند، آنان را ستونهای استوار اعتماد عمومی به نظام سلامت دانست.
بررسی میدانی میزان نیازهای تجهیزاتی و دارویی و همچنین احصای کمبودهای درمانی درمانگاههای منطقه، از دیگر اهداف کلیدی این سفر بود.
کرمانپور با گفتگو با مراجعان و کادر اجرایی، لیستی از اولویتهای توسعهای این مراکز را تدوین کرد تا جهت تصمیمگیریهای کلان و تخصیص بهینه منابع به ستاد وزارت بهداشت منعکس نماید.
در این سفر نظارتی، دکتر یحیی میرزاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حسنزاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه و دلاوری، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر با ارائه گزارشهای تخصصی، ابعاد مختلف خدماترسانی در این منطقه را تشریح و دکتر کرمانپور را همراهی کردند.
به گزارش وبدا، این بازدید در حالی به پایان رسید که بر تقویت شبکههای بهداشتی در نقاط دورافتاده تأکید شد. حضور مدیران در مراکز روستایی نظیر چاهماخور، نشاندهنده رویکرد وزارت بهداشت در تحقق «عدالت در سلامت» و توجه ویژه به مناطقی است که نقش کلیدی در پیشگیری و بهداشت محیطی استان هرمزگان ایفا میکنند.