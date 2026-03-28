ثبت حدود ۲۵۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور/ تهران پرترددترین استان کشور

به گزارش ایلنا، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: طرح سفرهای نورزوی ۱۴۰۵ از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۵۰ میلیون تردد در ۱۱ روز ابتدایی این طرح در محورهای مواصلاتی کشور ثبت شده است.

سردار سلیمی افزود: از این میزان، سهم خودروهای سواری و وانت بیش از ۲۰۷ میلیون تردد، اتوبوس‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد و کامیون‌ها بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تردد بوده است.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به روزهای اوج تردد گفت: پرترددترین روز در این بازه زمانی مربوط به ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد بوده است. همچنین در ۶ فروردین ۱۴۰۵ که همزمان با آغاز موج بازگشت مسافران است، نزدیک به ۲۲ میلیون تردد در جاده‌های کشور به ثبت رسیده که نشان‌دهنده روند افزایشی ترددها و سفرهای مسافران نوروزی است.

سردار سلیمی به توزیع استانی ترددها اشاره کرد و گفت: استان تهران با سهم ۱۱ درصدی در رتبه نخست پرترددترین استان‌ها قرار دارد و پس از آن استان‌های مازندران با ۹.۵ درصد، البرز با ۶ درصد، خراسان رضوی با ۵.۷ درصد و گیلان با ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی درباره وضعیت میانگین سرعت گفت: در این بازه زمانی، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، مرکزی و گلستان میانگین سرعتی بالاتر از میانگین سرعت کشوری داشته‌اند و استان تهران نیز در رتبه هشتم قرار گرفته است.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: بیشترین ورودی وسایل نقلیه در استان‌های البرز، تهران، مرکزی، قزوین و مازندران ثبت شده و بیشترین خروجی نیز مربوط به استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قزوین و مازندران بوده است.

وی درباره انباشت خودروها در برخی استان‌ها تصریح کرد: اکنون بیشترین ماندگاری خودروها در استان‌های مازندران، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ادامه حضور مسافران در این مناطق است.

سردار سلیمی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات نوروزی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش موج بازگشت مسافران در روزهای آینده، ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان سفر، از قرار گرفتن در ترافیک‌های سنگین جلوگیری کنند.

