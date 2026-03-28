اجرای دقیق برنامه درسی ملی و استفاده حداکثری از زمان پیش‌بینی‌شده آموزشی

معاون آموزش متوسطه در جلسه شورای معاونان بر اجرای دقیق برنامه درسی ملی و استفاده حداکثری از زمان پیش‌بینی‌شده آموزشی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه در جلسه شورای معاونان، افزود: بر اساس این برنامه، سال تحصیلی از ابتدای مهر آغاز و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت و این چارچوب، پشتوانه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را نیز به همراه دارد. 

معاون آموزش متوسطه با اشاره به روند سال‌های گذشته گفت: در عمل، بین ۲۸ تا ۳۲ هفته آموزش اجرا می‌شد و بخشی از زمان به فرآیند ارزشیابی اختصاص می‌یافت، اما در شرایط فعلی امکان تحقق کامل ۳۷ هفته آموزشی فراهم شده است. 

وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی متعدد با معاونان و رؤسای ادارات متوسطه اول، متوسطه نظری و فنی‌وحرفه‌ای در سطح ستاد و استان‌ها، افزود: تعامل مستمر با استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میدانی، مبنای اصلی تصمیم‌سازی‌ها در این حوزه بوده است. 

آذرکیش بر استمرار آموزش در بسترهای مجازی، به‌ویژه شبکه «شاد»، تأکید کرد و آن را به‌عنوان مکمل آموزش حضوری در شرایط خاص سال تحصیلی برشمرد. 

در پایان این نشست، مقرر شد جمع‌بندی نهایی برنامه‌های آموزشی پس از تعطیلات نوروز و با در نظر گرفتن شرایط کشور انجام شود تا زمینه اجرای منسجم، دقیق و عادلانه فرآیند آموزش و ارزشیابی برای تمامی دانش‌آموزان فراهم شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
