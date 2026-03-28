به گزارش ایلنا، امانی طهرانی در جلسه شورای معاونان با تبریک سال نو و تسلیت شهادت رهبر معظم و جمعی از هموطنان، درباره برنامه‌ریزی امتحانات ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی توضیحاتی ارائه کرد.

وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که در اسفندماه برگزار شد، سناریوهای مختلف برگزاری امتحانات با توجه به شرایط کشور مورد بررسی قرار گرفت.

امانی طهرانی گفت: در این جلسه امکان برگزاری امتحانات به شکل سنتی و حضوری در تاریخ‌های پیش‌بینی‌شده ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، همچنین روش‌های جایگزین مانند مصاحبه و آزمون‌های استانی، مورد بحث قرار گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه تصریح کرد: ثبت‌نام امتحانات ورودی در اولین فرصت ممکن انجام خواهد شد و روند آن مشابه ثبت‌نام کنکور است. پس از ثبت‌نام، در استان‌هایی که شرایط برگزاری آزمون حضوری فراهم باشد، امتحانات به صورت حضوری و با سؤالاتی که از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان طراحی و در اختیار سازمان سنجش قرار می‌گیرد، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در استان‌هایی که امکان برگزاری حضوری وجود نداشته باشد، یک کمیته تصمیم‌گیری متشکل از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، نحوه برگزاری امتحان را متناسب با شرایط هر استان مشخص خواهد کرد.

امانی طهرانی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه برگزار نمی‌شود و پذیرش دانش‌آموزان همچنان بر اساس سوابق تحصیلی و عملکرد برجسته آن‌ها صورت خواهد گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: برای پایه هفتم دوره اول متوسطه، پیشنهاد شده است که ثبت‌نام منطقه‌ای انجام شود تا دانش‌آموزان مناطق بومی به راحتی در مدارس پذیرش شوند و فرآیندهای گذشته مانند ارائه گواهینامه کاهش یابد.

به گزارش صدا و سیما، وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم‌ها در راستای عادی‌سازی روند آموزشی و کاهش مشکلات خانواده‌ها اتخاذ شده است.

