آغاز مستندسازی برای پیگیری حقوقی پیامدهای جنگ بر محیط زیست

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، با تشریح ابعاد مختلف خسارات محیط زیستی ناشی از اقدامات اخیر دشمن، اظهار داشت: متأسفانه زیرساخت‌های محیط زیستی کشور در بخش‌های مختلف دچار آسیب شده است.

وی درباره آسیب به زیرساخت‌های اداری و پرسنلی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اثر حملات، تعدادی از ادارات کل، ادارات تابعه شهرستانی و واحدهای اداری زیرمجموعه سازمان دچار آسیب و تخریب شدند. به عنوان مثال، ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های دهاقان، سلماس، بناب، اسکو و همچنین مرکز آموزش محیط زیست واقع در استان هرمزگان در منطقه حفاظت‌شده گنو به دلیل مجاورت با مراکز نظامی، دچار آسیب‌های سازه‌ای شدند که در شرایط فعلی قابل استفاده نیستند.

وی افزود: با تمهیدات اندیشیده‌شده، کارکنان این ادارات به نزدیک‌ترین فضای اداری موجود منتقل شده و خوشبختانه هیچگونه وقفه‌ای در ارائه خدمات سازمانی ایجاد نشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص تخریب عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی گفت: حملات موشکی و پهپادی دشمن منجر به تخریب بخشی از اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان شد. از جمله این مناطق می‌توان به منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد و منطقه حفاظت‌شده هفتادقله در استان مرکزی اشاره کرد که خسارات قابل توجهی به عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی آن‌ها وارد شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: برآورد دقیق خسارات وارده به همه عرصه‌های مذکور توسط کارشناسان سازمان در دست اقدام است و به منظور مستندسازی حقوقی جهت دریافت غرامت بین‌المللی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.

انصاری در ادامه درباره آلودگی دریایی و خسارت به زیستگاه‌های ساحلی تصریح کرد: استان گیلان به دلیل اصابت موشک به یک فروند ناوچه مستقر در سواحل شهرستان بندر انزلی، شاهد انتشار گازوئیل و مواد روغنی به زیستگاه‌های ساحلی و دریایی بود. این حادثه علاوه بر تخریب زیستگاه‌های حساس، به گونه‌های آبزی موجود خساراتی وارد کرد. همچنین در استان‌های جنوبی، زیستگاه‌های دریایی هدف حملات متعدد دشمن قرار گرفته و خسارات به تنوع زیستی دریایی و خشکی وارد شده که ارزیابی فنی و دقیق آن در دست اقدام است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حملات به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی به عنوان یکی از اقدامات ددمنشانه دشمن، گفت: یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی مورد تهاجم، پالایشگاه‌های منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فازهای سوم، چهارم، پنجم و ششم) بود. در پی این حملات، مخازن پالایشگاه‌ها تخریب و حجم گسترده‌ای از آلاینده‌های شاخص نظیر منواکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق به محیط منتشر شد. ضمن اینکه به دلیل اقتضائات فعالیت پس از حمله، حجم فلرینگ نیز افزایش یافت.

انصاری در پایان با بیان اقدامات پیشگیرانه و کنترلی این سازمان، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به الزامات پدافند غیرعامل، پیش از وقوع جنگ، دستورالعمل جامع حفاظت از محیط زیست قبل و بعد از تهدید و اجرای عملیات نظامی را تهیه و به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ کرد. همچنین رویکردها و راهبردهای محیط زیستی کشور در شرایط جنگی و تجربیات جمع‌آوری و مستندسازی خسارات محیط زیستی جنگ ۱۲ روزه تهیه و ابلاغ شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به حضور تمام قد پرسنل اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست برای حراست از مناطق تحت مدیریت این سازمان در طول جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: حضور حداکثری مدیران و کارکنان این سازمان حتی در ایام تعطیل، تداوم ارائه خدمات توسط تمامی واحدهای ستادی و استانی وعدم هرگونه وقفه در انجام وظایف، از جمله مواردی بود که بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط دولت و سازمان متبوع محقق شد.

