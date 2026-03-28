کشف محموله بیش از ۱۹۸ کیلوگرم مواد مخدر افیونی، سلاح و مهمات

​فرمانده مرزبانی فراجا از کشف محموله مواد مخدر و سلاح و مهمات خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: مرزبانان با هوشیاری و اشرافیت اطلاعاتی اقدام به اجرای انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده و حساس حوزه سرزمینی هنگ تایباد کردند. 

وی افزود: در همین راستا مرزبانان به موردی مشکوک شده و با رعایت کلیه جوانب اقدام به برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر در نقطه صفر مرز کرده و درگیری بین مرزبانان و قاچاقچیان شکل گرفت که نهایتا قاچاقچیان تاب مقابله با مرزبانان را نداشته و با توجه به نزدیک بودن به نقطه صفر مرزی و عوارض زمین به آن سوی مرز متواری شدند. 

وی تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری ۶ عدد کوله حاوی ۳۰ بسته به وزن ۱۵۴ کیلو و ۱۲۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۴۲ بسته به وزن ۴۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و نیز ۳ قبضه کلت کمری آمریکایی به همراه ۶ تیغه خشاب کلت، ۷۰ عدد تیر جنگی کلت و تعداد ۲ عدد بی‌سیم دستی که بصورت حرفه‌ای در بین شیار‌ها و بوته‌های گیاهی منطقه توسط قاچاقچیان مخفی شده بود را کشف کردند. 

فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: مرزبانان در کنار سایر نیروهای مسلح مقتدرانه و قاطعانه در برابر متجاوزین و قاچاقچیان ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد نظم و مقررات در مرزهای استان خدشه دار شود.

