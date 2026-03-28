کشف ۸ دستگاه ماهواره استارلینک در عسلویه
به گزارش ایلنا، ۸ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه مودمهای پیشرفته، به ارزش ۱۶ میلیارد ریال، در عملیات مشترک پلیس عسلویه با همکاری وزارت اطلاعات کشف و توقیف شد. این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو دنا در محور بندرعباس به بوشهر کشف شده است.
ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات و بررسیهای دقیق، خودرو حامل این محموله قاچاق را شناسایی کرده و آن را متوقف که در بازرسی از خودرو، ۸ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه مودمهای مربوطه که برای ارتباطات ماهوارهای و دریافت سیگنالها استفاده میشود، کشف شد. این تجهیزات به دلیل تکنولوژی پیشرفتهای که دارند، در بازار سیاه به ارزش بالایی به فروش میرسیدند.
به گزارش پلیس، در این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.