پس از حمله هوایی به منطقه ۲۰ انجام شد:
اعزام تیمهای فوریتهای اجتماعی به محله ۱۳ آبان
در پی حمله هوایی ددمنشانه آمریکایی - صهیونیستی به محله ۱۳ آبان در منطقه ۲۰، تیمهای عملیاتی و مددکاران گشت فوریتهای اجتماعی شهرداری تهران با حضور در محل حادثه، خدمات حمایتی و مشاورهای خود را به شهروندان آسیبدیده آغاز کردند.
به گزارش ایلنا، بلافاصله پس از وقوع حادثه ناگوار حمله هوایی دشمن به بافت مسکونی محله ۱۳ آبان، واحدهای گشت فوریتهای اجتماعی (حامی شهر) به همراه تیمهای تخصصی مددکاری به این منطقه اعزام شدند.
این اقدام با هدف کاهش تالمات روحی، مدیریت بحرانهای روانی ناشی از حادثه و شناسایی نیازهای فوری خانوادههای آسیبدیده صورت گرفته است. مددکاران حاضر در صحنه، ضمن برقراری ارتباط با بازماندگان و آسیبدیدگان، فرآیند حمایتهای اجتماعی اولیه را در دستور کار قرار دادند.
سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تأکید دارد که حضور مددکاران در کنار نیروهای امدادی، بخشی از زنجیره حیاتی مدیریت بحران در شرایط جنگی است تا از بروز آسیبهای پایدار روانی در میان کودکان، زنان و سالمندان ساکن در مناطق تحت حمله جلوگیری شود.
بنا بر اعلام شهرداری تهران بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، خدمات مشاوره تخصصی و مددکاری میدانی در تمامی نقاطی که مورد حملات ناجوانمردانه دشمن قرار میگیرند، بهصورت مستمر و شبانهروزی برای شهروندان ارائه میشود تا در کنار آواربرداری فیزیکی، بازسازی روحی و روانی جامعه نیز با قوت دنبال شود.