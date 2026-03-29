حمله به دانشگاه؛ آمریکا و اسرائیل هیچ خط قرمزی برای جنایات خود قائل نیستند
یک حقوقدان گفت: از ابتدای جنگ، آمریکا و اسرائیل برخلاف شعارهایی که درباره حفظ جان غیرنظامیان میدهند، عمل کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین ساعات هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ حمله هوایی نیروهای متخاصم به ساختمانهای پژوهشی و آموزشی در دانشگاه علموصنعت ایران، موجب وارد آمدن خسارت به این ساختمانها شد. بنا بر اعلام این دانشگاه اما اصابت این پرتابه تلفات جانی به دنبال نداشته است. با این حال در طول جنگی که حالا شمار روزهای آنها به یک ماه رسیده است، بارها مراکز غیرنظامی کشور از جمله مراکز درمانی، بیمارستانها، مدارس و این بار یک دانشگاه مورد اصابت قرار گرفته است، روندی که براساس همه قواعد بینالمللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه ممنوع است.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ضمن محکوم کردن حمله به دانشگاه علم و صنعت از سوی نیروهای آمریکایی- اسرائیلی تاکید کرد: از ابتدای جنگ، آمریکا و اسرائیل بر خلاف شعارهایی که درباره حفظ جان غیرنظامیان میدهند، عمل کردهاند.
او ادامه داد: همچنین عدهای از ایرانیان که تنها فارسی زبان هستند و ما از مواضع آنها خجالت میکشیم، میگویند این حملات در راستای حمایت از ایرانیان است. در حالی که هیچ جنگی برای حمایت از مردم کشور مورد حمله، انجام نشده است و این موضوع در تاریخ هم سابقه نداشته است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بر خلاف همه ادعاهای مطرح شده درباره حمایت از ایرانیان، آمریکا و اسرائیل برای جنایات خود هیچ خط قرمزی قائل نبودهاند. در همان اولین روز جنگ مدرسهای در میناب هدف قرار گرفت و ۱۶۸ دانشآموز جان خود را از دست دادند.
او با اشاره به اینکه در این حملات به دانشگاه و زیرساختهای کشور هم حمله شده است، گفت: این اقدامات «جنایت جنگی» است. به مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها و زیرساختهای ما حمله شده و در واقع جنایتی نبوده که نیروهای متخاصم مرتکب نشده باشند. اما متاسفانه ما نمیتوانیم از مجامع بینالمللی توقع حمایت داشته باشیم. متاسفانه مبنای حقوق بینالملل زور و قدرت کشورها شده است، مجامع بینالمللی امروز پیاده نظام آمریکا هستند و متاسفانه صدای ما هم به جایی نمیرسد.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: مراکز غیرنظامی، مدارس، بیمارستانها زیرساختها و به صورت کلی غیرنظامیان تحت حمایتهای خاص حقوق بینالملل بشردوستانه قرار دارند. امروز آمریکا رسما زیرساختهای ما را تهدید به جنایت جنگی میکند که واقعا شرمآور است و مجامع بینالمللی هم تنها نگاه میکنند.
این حقوقدان تاکید کرد: تعجب میکنم در چنین شرایطی اینترنت قطع است و ما ابزاری نداریم که صدایمان را به جهان برسانیم. امروز ملت ما تحت شدیدترین حملات وحشیانه هستند و تعداد شهدای غیرنظامی ما بر اساس آمار رسمی بیش از ۱۵۰۰ نفر است. تنها ابزاری که ما میتوانیم افکار عمومی جهانی را با خود همراه کنیم همین اینترنت است. امیدوارم که این مشکل هر چه زودتر مرتفع شود.