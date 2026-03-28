به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات، آخرین آمار عملیات‌های انجام‌شده در پی حوادث مرتبط با مخاطرات آب‌وهوایی و هشدارهای زرد و نارنجی هواشناسی را تشریح کرد.

وی در این رابطه افزود: بر اساس گزارش شماره ۳ عملیات که از صبح روز ۵ فروردین ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۱:۰۰ روز ۷ فروردین تنظیم شده است، بیش از ۷۸۲ نیروی امدادی در قالب ۲۲۱ تیم عملیاتی مستقر در ۲۴ استان کشور به انجام عملیات‌های نجات و امداد پرداخته‌اند.

کبادی ادامه داد: عملیات امدادونجات در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد به‌صورت همزمان و پیوسته انجام شده است. همچنین عملیات نجات فنی برای ۵ نفر در استان‌های خراسان شمالی، خوزستان و فارس صورت گرفت.

او با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: ۳۹۶ نفر به مناطق امن منتقل و ۷۴۱ نفر به‌صورت اضطراری اسکان داده شده‌اند. این عملیات‌ها به‌طور ویژه در استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان متمرکز بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در بخش توزیع اقلام امدادی، ۲۵۱۷ نفر در سراسر کشور از بسته‌های کمک‌رسانی بهره‌مند شدند. همچنین عملیات تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در ۱۴ استان کشور به پایان رسیده است.

کبادی گفت: برای مدیریت این بحران در سطح کشور، ۱۹۹ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۷۴ دستگاه آمبولانس، ۸۹ دستگاه خودروی امدادی و ۳۶ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر به‌کار گرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مفقود شدن سه نفر از هموطنان در شهرستان‌های جهرم، فراشبند و قیر و کارزین در استان فارس، تیم‌های عملیاتی همچنان در حال جست‌وجو هستند و اخبار تکمیلی در صورت یافتن این افراد منتشر خواهد شد.

