به گزارش ایلنا، قدرت‌الله محمدی رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران، با اشاره به تداوم عملیات‌های امدادی در جنگ رمضان اظهار کرد: اکنون در بیست‌ونهمین روز از «جنگ رمضان» قرار داریم و نیروهای آتش‌نشانی در ۲۷ استان کشور درگیر عملیات‌های مختلف هستند.

وی گفت: در شهر تهران تاکنون طی ۴ هفته حدود ۳۸۰ عملیات توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شده و بیش از ۵ هزار آتش‌نشان به‌صورت ۲۴ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان افزود: با وجود شرایط خاص، روند رسیدگی به مشکلات روزمره مردم مختل نشده و آتش‌نشانان همچنان به تمامی تماس‌ها و مأموریت‌ها پاسخ می‌دهند.

محمدی ادامه داد: در سطح کشور نیز با وجود بیش از ۱۳۰ سازمان آتش‌نشانی، آمار حدود ۱۲۰۰ عملیات به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به هماهنگی میان نیروهای امدادی تصریح کرد: تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در بحران‌های قبلی، موجب شده امروز شاهد همکاری منسجم و یکپارچه میان نیروهای امدادی باشیم؛ به‌گونه‌ای که در صحنه عملیات، همه دستگاه‌ها همچون یک سیستم واحد عمل می‌کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از عملیات‌ها که حدود ۴۰ درصد است، در تهران انجام می‌شود و در این میان، موارد متعددی از نجات جان شهروندان به ثبت رسیده که اگر اقدام به‌موقع آتش‌نشانان نبود، می‌توانست به حوادثی جبران‌ناپذیر منجر شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران، با تشریح جزئیات عملیات‌های امدادی در مناطق حادثه‌دیده، بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های خدماتی و امدادی تأکید کرد و گفت: در محل‌هایی که دچار اصابت و تخریب شده‌اند، همکاری دستگاه‌هایی مانند گاز، برق و آب و فاضلاب نقش حیاتی در تسهیل عملیات امداد و نجات دارد.

وی افزود: در همان لحظات اولیه، شبکه‌های گاز و برق در محدوده حادثه‌دیده قطع می‌شود تا ایمنی نیروهای عملیاتی تأمین شود و امکان ورود آتش‌نشانان به محل فراهم شود. همچنین در مواردی که شبکه آب دچار شکستگی شده، نیروهای آب و فاضلاب نیز هم‌پای آتش‌نشانان در محل حضور دارند و به‌صورت منسجم تا پایان عملیات همکاری می‌کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به دشواری عملیات در بافت‌های متراکم شهری اظهار کرد: در یکی از حوادث اخیر، یک ساختمان چهارطبقه مسکونی به‌طور کامل تخریب شد و تا شعاع ۱۵۰ متری نیز واحدهای اطراف آسیب دیدند. شرایط معابر تنگ و بافت فشرده، عملیات را بسیار سخت می‌کند، اما با وجود این محدودیت‌ها، نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل رسیده و عملیات را آغاز می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه «ساعات طلایی» در نجات جان مصدومان بسیار تعیین‌کننده است، گفت: هدف اصلی ما کاهش نگرانی خانواده‌ها و تعیین تکلیف سریع وضعیت عزیزانشان است؛ به‌ویژه در مواردی که افراد زیر آوار محبوس هستند.

وی در ادامه به نمونه‌ای از عملیات‌های موفق اشاره کرد و افزود: روز گذشته در خیابان ۱۳ آبان، کودکی حدود ۸ساله که از ناحیه پا زیر آوار گرفتار شده بود، پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی، به‌صورت سالم نجات یافت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران با تشریح مراحل عملیات نجات گفت: عملیات در سه مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست، «زمان طلایی» برای نجات افراد زنده است. بر اساس آمار موجود، تاکنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر در این مرحله توسط نیروهای امدادی زنده از زیر آوار خارج شده‌اند که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، عملیات با دقت و حساسیت بیشتری برای یافتن افراد محبوس ادامه پیدا می‌کند. در یکی از موارد، پس از اعلام مفقودی ۱۵ تا ۲۰ نفر در یک مجتمع اداری-تجاری، تماس یک فرد از زیر آوار دریافت شد. نیروهای امدادی با ایجاد دسترسی به یک فضای بسیار محدود حدود ۳۰ سانتی‌متری، موفق به شناسایی محل شدند.

محمدی خاطرنشان کرد: در این عملیات، یکی از آتش‌نشانان داوطلبانه وارد فضای پرخطر شد و با پذیرش ریسک، مسیر دسترسی را باز کرد که در نهایت به نجات ۱۵ نفر از زیر آوار یک ساختمان چندطبقه منجر شد؛ عملیاتی که نمونه‌ای از ایثار و فداکاری نیروهای آتش‌نشانی در شرایط سخت است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران، در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به آسیب‌دیدگی نیروهای عملیاتی گفت: شب گذشته حدود ۲۷ نفر از آتش‌نشانان تهران در جریان عملیات‌ها دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: این مصدومیت‌ها عمدتاً بر اثر ریزش آوار، اصابت ترکش و یا وقوع انفجارهای مجدد رخ داده و در سطح کشور نیز موارد مشابهی گزارش شده است. همچنین تعدادی از خودروهای آتش‌نشانی نیز در جریان این حوادث آسیب دیده‌اند، به‌طوری که حدود ۵ تا ۶ دستگاه در کشور از مدار عملیات خارج شده‌اند که سهم تهران نیز یک تا دو دستگاه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران با تأکید بر سرعت عمل نیروهای امدادی تصریح کرد: در شهر تهران، حداکثر زمان رسیدن نیروها به محل حادثه حدود ۵ دقیقه است، اما با وجود این سرعت، خطرات موجود در محل همچنان نیروها را تهدید می‌کند و آتش‌نشانان ناگزیرند با پذیرش ریسک، مأموریت خود را انجام دهند.

محمدی در ادامه با قدردانی از همراهی مردم گفت: حضور و حمایت مردم در صحنه، موجب دلگرمی نیروهای امدادی است و ما قدردان این همراهی هستیم.

وی در عین حال از شهروندان خواست برای تسهیل عملیات امداد و نجات، نکات ایمنی را رعایت کنند و افزود: از مردم درخواست داریم از تجمع در محل حادثه خودداری کرده و فاصله ایمن را حفظ کنند، چرا که ازدحام جمعیت می‌تواند روند عملیات را مختل کرده و حتی خطراتی برای خود شهروندان ایجاد کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: ورود خودروهای سنگین امدادی به محل حادثه نیازمند مسیر باز و ایمن است و حضور افراد در محل، علاوه بر ایجاد اختلال، ممکن است منجر به بروز حوادث ناخواسته شود. همچنین احتمال وقوع اصابت‌های مجدد وجود دارد و این موضوع ضرورت رعایت فاصله ایمن را دوچندان می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم، بهترین کمک به نیروهای امدادی برای انجام سریع‌تر و مؤثرتر عملیات نجات است.

