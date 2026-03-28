رییس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد
راهاندازی سامانه ثبت ساعت هوشمند پلیس راه از اول فروردین ماه
رئیس پلیس راه راهور فراجا از آغاز به کار سامانه ثبت ساعت هوشمند ناوگان مسافربری از اول فروردین ۱۴۰۵ در سطح کشور خبر داد و هدف این سامانه را نظارت دقیق و لحظهای بر رفتار رانندگان عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد در خصوص راهاندازی سامانه ثبت ساعت هوشمند ناوگان مسافربری گفت: با توجه به مشکلات موجود در سامانههای نظارتی پیشین، از جمله سامانه سپهتن وعدم امکان نظارت دقیق بر ناوگان مسافربری، بهویژه در مواجهه با تهدیدات احتمالی در این بخش از حملونقل، پلیس راه با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای اقدام به طراحی و راهاندازی سامانه ثبت ساعت هوشمند کرده است.
وی افزود: این سامانه که از اول فروردین ۱۴۰۵ در سطح کشور بهصورت رسمی اجرایی شد، ابتدا بهصورت پایلوت در برخی مناطق کشور فعال شد و در حال حاضر در تمامی استانها در دسترس قرار گرفته است.
سردار کرمیاسد ادامه داد: این سامانه بر روی دستگاههای دستافزار تیمهای گشتی پلیس راه نصب شده و بهطور لحظهای امکان ثبت ساعت دقیق سفرهای ناوگان مسافربری را در تمام محورها و جادههای کشور فراهم کرده است. این ابزار به تیمهای پلیس راه اجازه میدهد تا هرگونه تخلف از قوانین حملونقل را شناسایی کرده و به سرعت برخورد کنند. اطلاعاتی همچون وضعیت راننده، زمان سفر، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن راننده و دیگر پارامترهای ایمنی بهطور آنی در اختیار پلیس راه قرار میگیرد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه گفت: در هفت روز اول اجرای طرح، ۱۳۸۷۱مورد ثبت ساعت ناوگان مسافربری در سطح کشور از طریق این سامانه ثبت و ابطال شد و به ۳۵۲۲ راننده متخلف تذکر صادر گردید. این آمار نشاندهنده عملکرد موفق و مؤثر این سامانه در نظارت بر رفتار رانندگان و افزایش ایمنی سفرهای جادهای است.
سردار کرمیاسد در خصوص رتبهبندی استانها نیز اظهار داشت: در این بازه زمانی (۷روزه)، خراسان جنوبی با ثبت و ابطال ساعت ۱۸۵۶ راننده و صدور ۲۸۹ تذکر در صدر قرار دارد و بهعنوان پیشرو در نظارت دقیق و مؤثر بر رفتار رانندگان شناخته میشود. پس از آن، آذربایجان غربی با ۱۷۲۹ ثبت ساعت راننده و صدور ۵۷۱ تذکر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین، مازندران با ثبت ساعت ۱۰۰۲ راننده و صدور ۲۵۹ تذکر در رتبه سوم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در رتبههای بعدی، استانهای خراسان شمالی و فارس (شمال) و یزد بهترتیب با ثبت ساعت ۶۷۶ و ۶۵۸ و ۵۹۲ راننده و صدور ۸۶ و ۲۶۹ و ۳۴ تذکر قرار دارند.
سردار کرمیاسد در خصوص عملکرد سامانه در روز هفتم فروردین نیز بیان کرد: در این روز، ۴۶۷۴ساعت سفر ثبت و ابطال شد که این آمار بهطور مؤثری نشاندهنده رشد نظارت لحظهای بر ناوگان مسافربری است. در همین روز، تعداد ۱۴۵۱ تذکر به رانندگان متخلف صادر شد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای داشته است.
وی افزود: این سامانه به پلیس راه این امکان را میدهد که بهطور لحظهای و بدون تأخیر، ساعت آغاز و پایان سفر هر دستگاه ناوگان مسافربری را ثبت کرده و هرگونه تخلف یاعدم رعایت ضوابط ایمنی را شناسایی و اصلاح کنند. این نظارت دقیقتر بر رفتار رانندگان منجر به افزایش ایمنی سفرهای جادهای میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اهداف این سامانه، گفت: هدف نهایی این سامانه افزایش ایمنی و کاهش حوادث جادهای است. با همکاری رانندگان و شرکتهای حملونقل مسافربری، این طرح میتواند بهطور مؤثری در کاهش تخلفات و ارتقای اعتماد عمومی به سفرهای جادهای تأثیرگذار باشد.
سردار کرمیاسد در پایان افزود: در آیندهای نزدیک، با اتصال این سامانه به بانکهای اطلاعاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، ثبت ساعت و تردد ناوگان باری نیز ممکن خواهد شد. همچنین، به منظور ارتقای کارایی و کاهش تأثیرات زیستمحیطی، فرآیند حذف تدریجی دفترچههای ساعتزنی و برگههای صورت وضعیت مسافری و بارنامه آغاز خواهد گردید و تمامی این اطلاعات به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت و مدیریت خواهند شد. امیدواریم این سامانه موجب تحول بزرگی در بهبود کیفیت سفرهای جادهای و کاهش تصادفات شود.