روایت سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از عملیاتهای دشوار آتشنشانان در جنگ
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران جزئیاتی از چند عملیات پیچیده آتشنشانی در تهران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به بخشی از عملیاتهای مهم و نجاتبخش آتشنشانان تهران در روزهای اخیر، جزئیاتی از چند مأموریت پیچیده و حساس را تشریح کرد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران با اشاره به برخی عملیاتهای شاخص این مدت اظهار داشت: در یکی از حوادث، دو نفر به طور کامل زیر آوار محبوس شده بودند و پس از حدود چهار ساعت عملیات سنگین و نفسگیر، آتشنشانان موفق شدند هر دو نفر را زنده از زیر آوار خارج کنند؛ عملیاتی که با توجه به شرایط محل حادثه از نظر فنی بسیار پیچیده بود.
ملکی ادامه داد: در حادثهای دیگر، ساختمانی پنجطبقه با کاربری اداری مورد اصابت قرار گرفت. در زمان وقوع حادثه بیش از ۱۵ نفر از کارکنان در ساختمان حضور داشتند، اما به دلیل تخریب بخشهایی از بنا، راههای خروج کاملاً مسدود شده بود. حتی بخشی از طبقات بالایی فرو ریخته و به طبقات پایین و زیرزمین منتقل شده بود و شرایط بسیار خطرناکی در محل ایجاد شده بود.
وی افزود: در این حادثه متأسفانه یکی از کارکنان اداری که زیر آوار گرفتار شده بود جان خود را از دست داد، اما ۱۵ نفر دیگر در میان حرارت، دود و گرد و خاک شدید گرفتار شده بودند. آتشنشانان برای جلوگیری از خفگی افراد محبوس، از دستگاههای دمنده استفاده کردند تا دود و حرارت از محیط خارج شود و امکان تنفس برای آنها فراهم شود. پس از آن عملیات جستوجو و تخلیه آغاز شد و نیروهای عملیاتی توانستند این افراد را یکبهیک از محل حادثه خارج کرده و به سلامت تحویل نیروهای امدادی دهند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران با اشاره به یکی از آخرین عملیاتهای انجامشده، گفت: حادثهای نیز در یک ساختمان پنجطبقه در جنوب تهران رخ داد که تصاویر آن منتشر شد. در این حادثه یک نوجوان ۱۲ساله دچار سانحه شده بود؛ بهطوری که از ناحیه زانو به پایین زیر آوار گرفتار شده و بخش بالایی بدن او به سمت خیابان معلق مانده بود و هر لحظه احتمال سقوط او از ارتفاع چند طبقه وجود داشت.
ملکی افزود: با وجود بارش شدید باران، رعد و برق و شرایط سخت جوی، آتشنشانان عملیات بسیار حساس و دشواری را انجام دادند و در نهایت توانستند این نوجوان را به صورت زنده از زیر آوار خارج کنند.
به گزارش سایت شهر، وی در پایان با تأکید بر آمادگی همیشگی نیروهای آتشنشانی برای خدمترسانی به شهروندان خاطرنشان کرد: آتشنشانان تهران در هر شرایطی، چه در حوادث روزمره شهری و چه در شرایط خاص، وظیفه امدادرسانی به مردم را برعهده دارند و تا زمانی که نیاز به حضور آنها باشد، با تمام توان در کنار شهروندان خواهند بود.