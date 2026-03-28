تماس بیش از ۶۵ هزار نفر با سامانه تلفنی مشاوره ۱۴۸۰ در روزهای جنگ
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی از تماس بیش از ۶۵ هزار نفر با سامانه تلفنی مشاوره ۱۴۸۰ در ایام تهاجم خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم غفاری با اشاره به اینکه این سامانه به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان به هموطنان است، گفت: “۷۷ درصد تماسگیرندگان بانوان هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۳۹۴ تیم محب و تعامل با تسهیلگران محلی، اظهار داشت که خدمات حمایتی در مناطق آسیبدیده از جنگ ارائه شده است.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی گفت: علاوه بر خدمات تخصصی به ۸۶۰۰ نفر، ۲۱۵ هزار نفر نیز از دورههای آموزشی و محتواهای تولید شده برای مقابله با تروماهای ناشی از جنگ بهرهمند شدهاند.
غفاری در خصوص خطوط مشاوره ۱۴۸۰ افزود: “این خطوط با ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، به آرامش افراد کمک میکنند و در صورت نیاز، افراد به تیمهای مداخله تخصصیتر یا سایر خدمات حمایتی ارجاع داده میشوند.
وی تاکید کرد مردم میتوانند با گرفتن شماره ۱۴۸۰ به صورت شبانهروزی با مشاوران این خط تماس گرفته و خدمات مشاوره را به صورت رایگان دریافت کنند.
ابراهیم غفاری در ادامه آمار تماسها با خط ۱۴۸۰ از ابتدای جنگ در ۹ اسفند ماه تا کنون را ۶۵۱۲۱ نفر اعلام کرد و گفت: ۷۷ درصد تماس گیرندگان زن و ۲۳ درصد مرد بودهاند.
وی همچنین درصد تماسهای مرتبط با موضوعات مختلف را به شرح زیر برشمرد: ۲۵ درصد مشکلات خلقی و اضطراب، ۴۹ درصد مشکلات خانوادگی و زوجین، ۲۰ درصد مشکلات بین فردی، کودک و نوجوان، اعتیاد و نظایر آن، و ۶ درصد نیز مستقیماً مرتبط با جنگ بوده است.