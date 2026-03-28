به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با تبیین ابعاد «جنگ رمضان» از اشتباهات متعدد محاسباتی دشمن در مواجهه با ملت ایران گفت و اعلام کرد: در جریان این جنگ، ۴۸۹ نقطه از پایتخت آسیب دیده و ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی هستند که شهرداری هزینه جبران خسارت تمامی آن‌ها را تقبل کرده است.

زاکانی در ابتدای این گفت‌وگو با تبیین ماهیت تقابل استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این تقابل جنبه نظامی ندارد، بلکه در ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی تعریف می‌شود و دشمن به دنبال مواجهه‌ای همه‌جانبه با ایران اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران افزود: غرب آسیا از سوی صاحبنظران به عنوان قلب زمین شناخته می‌شود و تأثیرگذاری ایران در این منطقه چنان است که تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در بازه ۲۸ روزه، میزان وابستگی معادلات جهانی به این نقطه راهبردی را آشکار ساخت.

خطای محاسباتی دشمن از جنگ ۱۲ روزه تا کودتای دی‌ماه

زاکانی با تأکید بر اشتباه محاسباتی دشمن خاطرنشان کرد: دشمن ایران را در چارچوب تحلیل‌های سنتی از جغرافیای جهانی و مشابه کشورهایی مانند ونزوئلا ارزیابی می‌کرد که با اعمال فشار قابل مهار هستند، اما این تحلیل در عمل با شکست مواجه شد.

وی به تحلیل‌های متغیر اندیشکده‌های دشمن اشاره کرد و گفت: ابتدا گمان می‌کردند شروع جنگ در خردادماه منجر به انفجار انباشت اعتراضات داخلی می‌شود و سپس در دی‌ماه، انباشت مطالبات را بستر آغاز جنگ ارزیابی کردند، اما هر دو پیش‌بینی با واقعیت میدانی ایران در تعارض قرار گرفت.

شهردار تهران با اشاره به نقش ولایت به عنوان عامل انسجام و پیوستگی نظام افزود: دشمن در خطای محاسباتی خود گمان می‌کرد در صورت رحلت رهبر انقلاب، شور و نظام جمهوری اسلامی از هم می‌پاشد. بر همین اساس برخی اندیشکده‌های غربی با توجه به کهولت سن رهبر شهید، توصیه به انتظار برای تغییر طبیعی در ساختار رهبری مطرح کرده بودند، اما وسوسه و حماقت دشمن باعث شد آنان با ترور آیت‌الله خامنه‌ای، اقدام به پیش‌دستی در طرح خود کنند. در این میان، تقدیر الهی زمینه‌ساز انتخاب رهبری جدید با تداوم مسیر پیشین شد و مجلس خبرگان رهبری با هدایت الهی، نقش محوری در این انسجام ایفا کرد.

به گزارش شهر، زاکانی با اشاره به حضور بی‌سابقه و حماسی مردم در صحنه‌های مختلف تصریح کرد: برخلاف انتظار دشمن مبنی بر سرخوردگی اجتماعی، مردم با حضور شبانه‌روزی و توأم با نشاط و اراده، میدانداری عرصه‌های مختلف را بر عهده گرفتند. هم‌زمان، بهره‌گیری از قدرت نظامی و ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی کشور به ویژه در تنگه هرمز، امنیت اقتصادی جهان را به جمهوری اسلامی ایران گره زد.

وی اضافه کرد: کشورهای منطقه نیز به این واقعیت دست یافتند که امنیت اقتصادی آنان با امنیت اقتصادی ایران پیوند خورده است و نمی‌توانند با اقدامات مستقل یا هماهنگ با آمریکا، ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره اندازند.

شهردار تهران در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به موفقیت‌های سایر اضلاع محور مقاومت در «جنگ رمضان» گفت: محور مقاومت هنوز همه داشته‌های خود را به میدان نیاورده است. یمن به عنوان قدرت بزرگ منطقه معطل مانده و به دیگر کشورهای عربی نظر دارد که اگر مرتکب اشتباه شوند، پاسخ کوبنده به اشتباه محاسباتی‌شان خواهد داد.

زاکانی با تأکید بر گسترش گفتمان مقاومت در منطقه افزود: امروز دیگر تجلی مقاومت تنها در کانون ایران اسلامی دیده نمی‌شود؛ مقاومت را در عراق، لبنان و یمن نیز می‌بینند. اخیراً در سوریه نیز پس از اقدام رژیم صهیونیستی، جریان مقاومت یک حیات مجدد و احیای دوباره پیدا کرد.

آخرین وضعیت بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در «جنگ رمضان»

زاکانی همچنین گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در «جنگ رمضان» ارائه کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ۱۴۱ نقطه از تهران آسیب دید، اما در جنگ رمضان ۴۸۹ نقطه از شهر مورد هجوم قرار گرفته است. در مجموع ۲۸ هزار و ۵۰۰ خانه در تهران آسیب دیده‌اند؛ این در حالیست که طی جنگ ۱۲ روزه، ۸۵۲۰ واحد آسیب دیده بود. از میان واحدهای آسیب‌دیده جنگ رمضان، بیش از ۲۴ هزار واحد مربوط به آسیب‌های جزئی است.

وی افزود: برای آسیب‌های جزئی، عملیات ترمیم از جمله شیشه‌گذاری و بازسازی سریع آغاز شده و هم‌اکنون هزار و ۹۲۰ نیروی جهادی نیز از سراسر کشور در کنار نیروهای تهرانی مشغول خدمت‌رسانی هستند. سه هزار واحد با آسیب متوسط روبرو هستند که در اولویت بعدی بازسازی قرار دارند. همچنین حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خانه نیازمند بازسازی اسکلت ساختمان و نزدیک به ۵۰۰ خانه نیز نیازمند بازسازی و نوسازی کامل هستند که شهرداری تهران هزینه جبران خسارت تمامی این واحدها را تقبل کرده و پرداخت خواهد کرد.

اسکان موقت ۱۴۰۰ خانوار آسیب دیده جنگ در ۳۰ هتل پایتخت

شهردار تهران در خصوص اسکان موقت آسیب‌دیدگان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ خانوار معادل بیش از چهار هزار نفر در ۳۰ هتل پایتخت اسکان یافته‌اند و خدمات لازم به آنان ارائه می‌شود. مابقی خانواده‌ها نیز پس از ایمن‌سازی به منازل خود بازگشته‌اند.

زاکانی با اشاره به خدمات ویژه در بهشت زهرا (س) گفت: پیکرهای مطهر شهدا در بهشت زهرا (س) تجمیع می‌شود. در این سازمان با همراهی سایر نهادها و با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیند تشخیص هویت شهدا که قبلاً هفته‌ها به طول می‌انجامید، در کمترین زمان ممکن و در کسری از ساعت انجام می‌شود. بهشت زهرا (س) یک بسته خدماتی مستقل و ویژه برای تکریم شهدای عزیز و ارائه خدمات به خانواده‌های داغدار در نظر گرفته‌است و ما تأکید داریم که این خانواده‌های معزز هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

تداوم پروژه‌های عمرانی پایتخت

زاکانی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی پایتخت علیرغم تمام شرایط، تصریح کرد: مدیریت شهری نه تنها متوقف نشده، بلکه پروژه‌های عظیم عمرانی همچنان دنبال می‌شود. مترو تهران تعطیل نشده و علاوه بر آن رایگان نیز شده است. عملیات تونل‌سازی برای توسعه خطوط مترو با قدرت ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد افتتاح ایستگاه‌های جدید خواهیم بود.

به گزارش صدا و سیما، وی در پایان، گفت: کار ما در شهرداری سخت است، اما لطف خدا شامل حال ما شده و با تکیه بر مردم عزیز و بهره‌گیری از عناصر خادمی که از دل همین ملت برخاسته‌اند، کارها پیش می‌رود.

انتهای پیام/