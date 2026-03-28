کشف ۲۰ دستگاه تجهیزات ماهواره در کرج

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از کشف ۲۰ دستگاه تجهیزات ماهواره در پایانه شهید کلانتری و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش ایلنا، این مقام انتظامی گفت: ماموران انتظامی مستقر در پایانه شهید کلانتری کرج با رصد اطلاعاتی دقیق و استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی، موفق به رصد و شناسایی یک نفر که قصد انتقال این تجهزات را داشت. 

وی گفت: ماموران پس از شناسایی متهم و بازرسی از تجهیزات ان موفق به کشف ۲۰ دستگاه تجهیزات ماهواره شدتد که ارزش ریالی آن‌ها توسط کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شد. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس کرج بیان داشت: این اقلام قاچاق کشف شده به عنوان بازوی رسانه‌ای اسرائیل وآمریکا در جنگ رمضان به کار برده میشود و متهم دستگیر شده به عنوان سرباز پیاده نظام بازوی رسانه‌ای صهیونیستی به دادسرا معرفی گردید.

