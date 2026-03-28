دستگیری عاملان تخریب هفت خودرو در قم
فرمانده انتظامی قم از دستگیری ۹ نفر از اوباشی خبر داد که با هدف انتقامجویی، هفت خودرو و چندین درب منازل را در یکی از محلهها تخریب کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا حیدری بیان کرد: چند تن از اراذل و اوباش بهمنظور انتقامجویی از یک فرد و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلههای قم، اقدام به تخریب هفت دستگاه خودرو و درب چندین منزل مسکونی کردند.
به گفته فرمانده انتظامی قم، پس از وقوع این حادثه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۰ فاطمی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی، تمامی عاملان این اقدام مجرمانه در کمتر از ۲۰ ساعت شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
وی افزود: در این عملیات ۹ نفر از متهمان بازداشت و همگی به بزه انتسابی اعتراف کردند، همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت مرتبط با متهمان نیز توقیف و افراد برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی قم با بیان اینکه مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ آماده دریافت گزارشات مردمی است، تاکید کرد: هیچگونه رفتار مجرمانه، ایجاد رعب و وحشت یا برهم زدن نظم عمومی در سطح شهر بدون پاسخ سریع و قانونی نخواهد ماند و عاملان چنین اقدامات مخربی در کوتاهترین زمان شناسایی و با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.