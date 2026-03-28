دستگیری عاملان تخریب هفت خودرو در قم
فرمانده انتظامی قم از دستگیری ۹ نفر از اوباشی خبر داد که با هدف انتقام‌جویی، هفت خودرو و چندین درب منازل را در یکی از محله‌ها تخریب کرده بودند.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا حیدری بیان کرد: چند تن از اراذل و اوباش به‌منظور انتقام‌جویی از یک فرد و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محله‌های قم، اقدام به تخریب هفت دستگاه خودرو و درب چندین منزل مسکونی کردند. 

به گفته فرمانده انتظامی قم، پس از وقوع این حادثه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۰ فاطمی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی، تمامی عاملان این اقدام مجرمانه در کمتر از ۲۰ ساعت شناسایی و در مخفیگاه‌شان دستگیر شدند. 

وی افزود: در این عملیات ۹ نفر از متهمان بازداشت و همگی به بزه انتسابی اعتراف کردند، همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت مرتبط با متهمان نیز توقیف و افراد برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند. 

به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی قم با بیان اینکه مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آماده دریافت گزارشات مردمی است، تاکید کرد: هیچ‌گونه رفتار مجرمانه، ایجاد رعب و وحشت یا برهم زدن نظم عمومی در سطح شهر بدون پاسخ سریع و قانونی نخواهد ماند و عاملان چنین اقدامات مخربی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
