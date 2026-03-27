خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ امشب / ادامه ترافیک نیمه سنگین

بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ امشب / ادامه ترافیک نیمه سنگین
کد خبر : 1766124
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: در پی اعمال محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (۷ فروردین) در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال با هدف تخلیه بار ترافیکی مسیر شمال به جنوب، با کاهش حجم تردد و روان‌سازی عبور و مرور، این دو محور از ساعت ۲۲:۰۰ امشب به صورت دوطرفه بازگشایی خواهند شد.

به گزارش ایلنا، سردار کرمی‌اسد در این خصوص گفت: با اجرای این تصمیم، امکان تردد برای وسایل نقلیه در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال فراهم شده و مسافران می‌توانند بدون محدودیت در این مسیرها تردد کنند. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور گفت: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است و در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، حدفاصل مرزن‌آباد تا طویر ترافیک سنگین جریان دارد. 

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: محور هراز در هر دو مسیر با ترافیک سنگین مواجه است؛ به‌طوری‌که در مسیر جنوب به شمال محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل وانا تا شنگلده و محدوده‌های بایجان و گزنک با ترافیک پرحجم همراه است و محور فیروزکوه نیز در محدوده پل سفید در مسیر رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه است. 

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در آزادراه قزوین–رشت، ترافیک در مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار و همچنین در مسیر جنوب به شمال محدوده سراوان سنگین است و آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های بیدستان و حسین‌آباد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم–تهران در محدوده‌های قیصرآباد و عوارضی نیز با ترافیک سنگین همراه هستند. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت و همچنین مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال روان گزارش شده و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

سردار کرمی اسد افزود: در برخی محورهای استان‌های مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش باران در جریان است. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه اعلام کرد: محور چابهار–بریس به‌عنوان محور شریانی مسدود بوده و محورهای غیرشریانی از جمله پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، بندرخمیر–سه‌راهی منبع آب (جاده قدیم بندرعباس)، شهرکرد–مسجدسلیمان، کمربندی یاسوج–اصفهان، سه‌راهی زرنه–سومار، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان نیز تا اطلاع بعدی مسدود هستند. 

سردار کرمی‌اسد در پایان گفت: برخی محورهای کوهستانی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان در وضعیت انسداد قرار دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار