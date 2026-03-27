بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ امشب / ادامه ترافیک نیمه سنگین
رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: در پی اعمال محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (۷ فروردین) در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال با هدف تخلیه بار ترافیکی مسیر شمال به جنوب، با کاهش حجم تردد و روانسازی عبور و مرور، این دو محور از ساعت ۲۲:۰۰ امشب به صورت دوطرفه بازگشایی خواهند شد.
به گزارش ایلنا، سردار کرمیاسد در این خصوص گفت: با اجرای این تصمیم، امکان تردد برای وسایل نقلیه در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال فراهم شده و مسافران میتوانند بدون محدودیت در این مسیرها تردد کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور گفت: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است و در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، حدفاصل مرزنآباد تا طویر ترافیک سنگین جریان دارد.
سردار کرمیاسد ادامه داد: محور هراز در هر دو مسیر با ترافیک سنگین مواجه است؛ بهطوریکه در مسیر جنوب به شمال محدودههای سهراهی چلاو و بایجان و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل وانا تا شنگلده و محدودههای بایجان و گزنک با ترافیک پرحجم همراه است و محور فیروزکوه نیز در محدوده پل سفید در مسیر رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در آزادراه قزوین–رشت، ترافیک در مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار و همچنین در مسیر جنوب به شمال محدوده سراوان سنگین است و آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدودههای بیدستان و حسینآباد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم–تهران در محدودههای قیصرآباد و عوارضی نیز با ترافیک سنگین همراه هستند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت و همچنین مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال روان گزارش شده و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سردار کرمی اسد افزود: در برخی محورهای استانهای مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش باران در جریان است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه اعلام کرد: محور چابهار–بریس بهعنوان محور شریانی مسدود بوده و محورهای غیرشریانی از جمله پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، بندرخمیر–سهراهی منبع آب (جاده قدیم بندرعباس)، شهرکرد–مسجدسلیمان، کمربندی یاسوج–اصفهان، سهراهی زرنه–سومار، بمپور–جلگه، جلگه–چاه اسحاق و محور مرزی ریمدان نیز تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
سردار کرمیاسد در پایان گفت: برخی محورهای کوهستانی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان در وضعیت انسداد قرار دارند.