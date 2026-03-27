آسیب به ۹۲ هزار واحد غیرنظامی

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، پیرحسین کولیوند به گزارش رسمی خسارات واردشده ناشی از تهاجمات ظالمانه رژیم صهیونی آمریکایی به مناطق غیرنظامی، افزود: با استناد به تازه‌ترین گزارش جمع‌آوری شده، تا ساعت ۸ صبح امروز جمعه هفتم فروردین ۱۴۰۵ درباره خسارات جنگ به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی در کشور، مجموع واحدهای غیرنظامی آسیب‌دیده به ۹۲ هزار و ۶۶۲ واحد رسیده که از این تعداد، ۷۱ هزار و ۳۵۶ واحد مسکونی و ۲۰ هزار و ۳۹۹ واحد تجاری بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران، ۳۰ هزار و ۹۹۳ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده‌ و در حوزه زیرساخت‌های عمومی نیز، ۲۹۰ مرکز درمانی و بهداشتی، ۶۰۰ مدرسه و ۱۷ مرکز هلال‌احمر آسیب دیده‌ است. علاوه بر این، خساراتی به تجهیزات امدادی وارد شده که شامل ۳ فروند بالگرد و ۴۸ دستگاه خودروی عملیاتی و ٤٦ دستگاه آمبولانس است.

کولیوند ادامه داد: از نظر تلفات انسانی، در میان مصدومان غیرنظامی هزار و ۶۲۱ کودک زیر ۱۸ سال مجروح شده‌اند و ۲۱۲ کودک نیز به شهادت رسیدند همچنین ۲۴۰ زن در میان شهدا گزارش شده و نزدیک به ۴ هزار زن نیز مجروح شده‌اند. گزارش‌ها از شهادت ۲ مادر باردار نیز حکایت دارد.

رئیس هلال‌احمر افزود: در بخش نیروهای امدادی، ۱۴ امدادگر مصدوم و دو امدادگر شهید شده‌اند همچنین در حوزه آموزش و پرورش، ۲۳۰ شهید و ۱۷۷ مجروح از میان معلمان و دانش‌آموزان گزارش شده و در کادر درمان نیز ۲۳ شهید و ۱۱۲ مجروح ثبت شده است. این گزارش همچنین به گستردگی جغرافیایی خسارات اشاره دارد و اعلام می‌کند که مراکز مختلف هلال‌احمر در استان‌های متعدد از جمله تهران، آذربایجان شرقی و غربی، بوشهر، فارس، لرستان، همدان و سایر استان‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و برخی از پایگاه‌ها، انبارهای امدادی و تجهیزات عملیاتی آسیب دیده‌اند.

وی تاکید کرد: جزئیات میدانی نشان می‌دهد که علاوه بر مناطق مسکونی، زیرساخت‌هایی نظیر بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز صنعتی، مدارس، مراکز مخابراتی و حتی اماکن تاریخی نیز در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شده‌اند. این گزارش تصویری از ابعاد گسترده خسارات انسانی و زیرساختی ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده فشار سنگین واردشده بر سیستم امدادی و خدماتی کشور در روزهای اخیر است.

کولیوند ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر به‌صورت همزمان در چندین جبهه از عملیات جست‌وجو و نجات در مناطق حادثه‌دیده، تا ارائه خدمات درمانی، اسکان اضطراری، توزیع اقلام زیستی و حمایت‌های روانی از آسیب‌دیدگان فعال هستند.

وی با اشاره به حوادث جوی ٢٤ ساعت گذشته گفت: در پی بارش‌های شدید، سیلاب و آبگرفتگی در استان‌های مختلف، ۱۴۹ تیم عملیاتی در قالب نیروهای واکنش سریع به مناطق اعزام شدند. در این عملیات‌ها، ۳۹ شهرستان تحت تأثیر قرار گرفتند و به ۲۲۳۴ نفر امدادرسانی شد که از این تعداد، ۱۷۴ نفر به مناطق امن منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: عملیات‌هایی همچون تخلیه آب از منازل، رهاسازی خودروهای گرفتار، بازگشایی مسیرهای مسدود و تأمین اسکان اضطراری به‌صورت گسترده انجام شده است. متأسفانه در این حوادث، ۷ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند که پیکر آنان توسط تیم‌های تخصصی هلال‌احمر کشف شد.

وی با اشاره به وضعیت استان خوزستان تصریح کرد: در این استان، به ۲۰۷ خانوار شامل ۱۹۳۷ نفر امدادرسانی شده و علاوه بر اسکان اضطراری، اقلام زیستی نیز میان آسیب‌دیدگان توزیع شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در شرایط بحران، تقویت تاب‌آوری روانی مردم است که از طریق سامانه ۴۰۳۰ به‌صورت گسترده دنبال می‌شود.

وی با ارائه آمار این سامانه اعلام کرد: با فعالیت شبانه روزی و حضور ۱۸۸۲ مشاور متخصص، ۱۱۹ هزار و ۳۵۵ تماس مشاوره‌ای پاسخ داده شده و بیش از ۵۶۶ هزار دقیقه مشاوره (معادل ۹۴۴۸ ساعت) ارائه شده است.

کولیوند افزود: این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به خدمات هلال‌احمر و همچنین تلاش بی‌وقفه مشاوران برای کاهش اضطراب، استرس و پیامدهای روانی بحران‌ها در جامعه است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر روحیه جهادی امدادگران گفت: همکاران ما در سخت‌ترین شرایط، از مناطق حادثه‌دیده تا خطوط تماس مشاوره، بدون وقفه در حال خدمت هستند؛ چه در دل سیلاب و چه در کنار مجروحان و خانواده‌های آسیب‌دیده.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر توان عملیاتی، تجهیزات تخصصی و سرمایه انسانی متعهد خود، در تمامی‌بحران‌ها،چه طبیعی و چه ناشی از اقدامات خصمانه،در کنار مردم خواهد ماند و خدمت‌رسانی بی‌وقفه را وظیفه اصلی خود می‌داند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تاکید کرد: این جمعیت در جایگاه ریاست کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، این روزها با عزمی راسخ و تلاشی شبانه‌روزی، صدای مظلومیت انسان‌های بی‌دفاع را به گوش جهانیان می‌رساند.

کولیوند خاطرنشان کرد: پیگیری‌های مستمر و روزانه و با قدرت از طریق دادستان دیوان کیفری بین‌الملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دبیرخانه حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای بین‌المللی، با هدف تبیین نقض آشکار و فاجعه‌بار حقوق بشردوستانه توسط رژیم منحوس صهیونیستی ـ آمریکایی، به‌صورت جدی و بی‌وقفه در حال انجام است.

وی یادآور شد: این تلاش‌ها نه‌تنها برای ثبت حقیقت و احقاق حقوق قربانیان، بلکه برای بیدارسازی وجدان‌های جهانی و مطالبه اجرای بی‌قید و شرط تعهدات قانونی این نهادهاست؛ و امروز، در پی این رایزنی‌های قاطع و مستمر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز با صدور بیانیه‌ای قوی و صریح، ضمن ابراز نگرانی عمیق، بر پیگیری جدی این جنایات تأکید و قول اقدام مؤثر داده است که نشانه‌ای روشن از آن‌که فریاد حق‌طلبی ملت‌ها، اگر با ایمان و استقامت همراه شود، می‌تواند دیوارهای سکوت را در هم بشکند.

