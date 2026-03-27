تمام فعالیت‌های اجرایی و خدماتی سازمان بهشت زهرا در حال انجام است

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) اعلام کرد: تمامی فعالیت‌های اجرایی و خدماتی سازمان بهشت زهرا(س) بویژه در امور متوفیان به‌صورت روزانه و بدون هیچ‌گونه وقفه در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت جمعی از هم‌وطنان، به‌ویژه مدافعان غیور میهن و خدمتگزاران صدیق کشور و آرزوی علو درجات برای برای شهدای والامقام و صبر و اجر  برای بازماندگان، به اطلاع شهروندان محترم تهرانی می‌رساند تمامی فعالیت‌های اجرایی و خدماتی سازمان بهشت زهرا(س) بویژه در امور متوفیان و فرآیند اعزام آمبولانس، پذیرش، تطهیر، اقامه نماز میت، خاکسپاری و سایر امور اداری مرتبط، همانند گذشته، به‌صورت روزانه و بدون هیچ‌گونه وقفه در حال انجام است.

همچنین تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات شایسته و تسهیل امور برای خانواده‌های معزز شهدای اخیر، در مجتمع معراج شهدای بهشت زهرا(س) در نظر گرفته شده است و خدمتگزاران شما با همکاری نهادهای مسئول در این زمینه، در حال ارائه خدمت هستند.

 

 

