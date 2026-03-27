انسداد موقت جاده چالوس

جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت جاده چالوس از بعد از ظهر امروز (۷ فروردین) و یکطرفه شدن مسیر شمال به جنوب خبر داد.

به گزارش ایلنا   به نقل از پلیس، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: همزمان با روز سوم موج بازگشت مسافران نوروزی، تردد در جاده چالوس در مسیر جنوب به شمال (تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد) به‌صورت موقت مسدود و مسیر شمال به جنوب (مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج) به‌منظور تسهیل عبور و مرور مسافران، یکطرفه شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۵ امروز (۷ فروردین ماه) اعمال شده و هدف از آن کنترل و تخلیه ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب و کاهش بار ترافیکی در محورهای شمالی است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

محبی همچنین آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را اعلام کرد و گفت: در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است همچنین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حد فاصل رازان تا مکارود و مسیر جنوب به شمال حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده مجلار با ترافیک سنگین همراه است.

وی افزود: در محور هراز مسیر جنوب به شمال، محدوده وانا و رینه و مسیر رفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است همچنین محور فیروزکوه مسیر رفت و برگشت محدوده پل سفید، آزادراه رشت – قزوین مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امام زاده هاشم و محدوده رودبار و آزادراه قزوین – کرج – تهران حد فاصل حسین‌آباد تا مهرشهر نیز دارای ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی تأکید کرد: تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران – شمال مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین – رشت مسیر جنوب به شمال روان است.

وی افزود: محورهای شمالی کشور هم‌اکنون با بارش باران همراه هستند و در برخی محورهای استان کرمانشاه بارش برف و باران گزارش شده است همچنین بارش باران در استان‌های مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان و خراسان جنوبی ادامه دارد.

محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، زمان سفر خود را مدیریت و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله ایمنی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
