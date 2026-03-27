انسداد موقت جاده چالوس

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: همزمان با روز سوم موج بازگشت مسافران نوروزی، تردد در جاده چالوس در مسیر جنوب به شمال (تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد) به‌صورت موقت مسدود و مسیر شمال به جنوب (مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج) به‌منظور تسهیل عبور و مرور مسافران، یکطرفه شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۵ امروز (۷ فروردین ماه) اعمال شده و هدف از آن کنترل و تخلیه ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب و کاهش بار ترافیکی در محورهای شمالی است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

محبی همچنین آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را اعلام کرد و گفت: در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است همچنین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حد فاصل رازان تا مکارود و مسیر جنوب به شمال حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده مجلار با ترافیک سنگین همراه است.

وی افزود: در محور هراز مسیر جنوب به شمال، محدوده وانا و رینه و مسیر رفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است همچنین محور فیروزکوه مسیر رفت و برگشت محدوده پل سفید، آزادراه رشت – قزوین مسیر شمال به جنوب حدفاصل سراوان تا امام زاده هاشم و محدوده رودبار و آزادراه قزوین – کرج – تهران حد فاصل حسین‌آباد تا مهرشهر نیز دارای ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی تأکید کرد: تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران – شمال مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین – رشت مسیر جنوب به شمال روان است.

وی افزود: محورهای شمالی کشور هم‌اکنون با بارش باران همراه هستند و در برخی محورهای استان کرمانشاه بارش برف و باران گزارش شده است همچنین بارش باران در استان‌های مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان و خراسان جنوبی ادامه دارد.

محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، زمان سفر خود را مدیریت و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله ایمنی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

