به گزارش ایلنا به نقل از امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی با اشاره به اینکه مسیر چرخش‌های تحول‌آفرین از دو سال پیش در این سازمان آغاز شده است، گفت: شرایط جنگی اخیر باعث تسریع در تحقق این اهداف گشته است.

وی افزود: محورهای اصلی این تغییرات عبارتند از نخست، حرکت از مرکزمحوری به اجتماع‌محوری و سازمان از تمرکز صرف بر ارائه خدمات در مراکز دولتی فاصله گرفته و به سمت حضور در بطن جامعه حرکت کرده است. در همین راستا بیش از ۳۰۰۰ گروه جهادی و ۱۵ هزار نیروی داوطلب جدید به شبکه بهزیستی پیوسته‌اند تا خدمات را در سطح محلات ارائه دهند.

حسینی گفت: دوم، حرکت از خدمات منفعل به خدمات فعال، به جای انتظار برای تماس با سامانه‌هایی نظیر ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) یا ۱۴۸۰ (صدای مشاور)، سازمان بهزیستی رویکردی پیش‌دستانه اتخاذ کرده است و از ۲۵۰ هزار مورد خدمات مشاوره ارائه شده در این دوران بیش از ۱۰۰ هزار مورد توسط تیم‌های حرفه‌ای و مددکاران در محل زندگی مردم و پیش از مراجعه حضوری آنها انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی درباره محور سوم عنوان کرد: حرکت از فعالیت‌های دولتی به ساختارهای مردمی، تقویت گروه‌های اجتماع‌محور نظیر گروه‌های سی‌بی‌آر، همیاران سلامت روان، همیاران سلامت زنان سرپرست خانوار و گروه‌های محب باعث شده تا بار اصلی خدمات از دوش ساختارهای اداری به سمت تشکل‌های مردمی و محلی منتقل شود.

وی متذکر شد: محور چهارم حرکت از بودجه دولتی به مشارکت‌های مردمی است و با طراحی بسته‌های مشارکتی مانند پویش‌های مثبت ماه و عید همدلی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی و خیرخواهانه جذب شده است. تأمین ۶۰ هزار دست البسه، ۱۰ هزار مورد کمک‌هزینه درمان و بازسازی ۴۰۰ منزل آسیب‌دیده از دستاوردهای این چرخش مالی است.

حسینی درباره محور پنجم گفت: حرکت از تمرکز بر جامعه هدف به خدمات عمومی، گرچه بهزیستی متولی ۸ میلیون مددجوی مستقیم است اما در شرایط بحران، چتر خدماتی خود را برای عموم مردم گسترانیده است. آموزش‌های میدانی به ۴۵ هزار خانواده و ارائه محتواهای آگاهی‌بخش نمونه‌ای از خدمت‌رسانی به کل جامعه برای افزایش تاب‌آوری ملی است.

وی با اشاره به محور ششم بیان کرد: حرکت از رویکرد آسیب‌شناختی به توانمندسازی پیشگیرانه، اولویت سازمان از درمان آسیب به پیشگیری از آسیب تغییر یافته است. تولید محتواهای آموزشی و برگزاری دوره‌های حضوری و آنلاین با هدف افزایش قدرت انطباق و تاب‌آوری جامعه، مانع از بروز بحران‌های عمیق‌تر در میان شهروندان شده است.

حسینی محور هفتم را حرکت از خدمات تک‌بعدی به همکاری‌های بین‌بخشی دانست و عنوان کرد: در این دوره، هم‌افزایی گسترده‌ای میان بهزیستی و نهادهایی همچون قوه قضاییه، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان شکل گرفته است به گونه‌ای که برای نخستین بار بسیاری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای سایر وزارتخانه‌ها همچون وزارت ورزش و جوانان در خدمت شبکه‌های محلی بهزیستی قرار گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی، توسعه تمرکززدایی را محور هشتم اعلام کرد و گفت: سازمان با واگذاری اختیارات و منابع به سطوح پایین‌تر و محلات تلاش کرده است تا بروکراسی اداری را کاهش داده و سرعت پاسخگویی به نیازهای فوری مردم در شرایط حساس را به حداکثر برساند.

