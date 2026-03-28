به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا آفریده، مدیر یک آموزشگاه موسیقی در خیابان پیروزی تهران است. به دنبال حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، این آموزشگاه موسیقی به طور کامل تخریب شده است. به گفته این مدیر آموزشگاه وی مالک آموزشگاه نیست و به طور استیجاری از این ملک استفاده می‌کرده است. اما تمام تجهیزات و ادوات آموزشگاه موسیقی کاملا تخریب و نابود شده است.

وی خسارات وارده بر ادوات این آموزشگاه موسیقی را بالغ بر ۷ میلیارد تومان برآورده کرده است. پس از این حادثه وی به ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری مراجعه کرده و خواستار دریافت خسارت شده است، اما تاکنون به نظر می‌رسد این تلاش‌ها برای دریافت خسارت نتیجه‌ای در پی نداشته است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این حادثه گفت: ما ادوات و تجهیزات آموزشگاه موسیقی را زمانی که دلار معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بوده است، فراهم کردیم. آموزشگاه ما دارای ۲۲ معلم موسیقی بود که نیمی از آن‌ها جوانانی تازه‌فارغ‌التحصیل، باانگیزه و کارآزموده بودند. هرچند جوانان به سبب کم‌تجربگی اغلب از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شوند، ما نیمی از کادر آموزشی خود را از میان این جوانان مشتاق به کار و پیشرفت برگزیدیم و نیمی دیگر را از افراد باتجربه. در طول سال‌های فعالیت آموزشگاه، ۲۵۰ شاگرد جذب کردیم و به جرئت می‌توانم بگویم پرتلاش‌ترین آموزشگاه موسقی بودیم و در سال گذشته، علی‌رغم شرایط دشوار همچون جنگ، اعتراضات و مشکلات اقتصادی، موفق شدیم ۵ شب کنسرت برای شاگردان برگزار کنیم.

این مدیر آموزشگاه افزود: ورود به داخل آموزشگاه ممکن نیست، زیرا در حال ریزش است. آقای شفیعی، معاون محترم وزیر، لطف کردند، تماس گرفتند و فرمودند، نامه‌ای بنویسید تا تلاش کنیم از شما حمایت کنیم. با این حال، بعید می‌دانم هیچ ارگانی ۷ میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداخت کند.

آقای آفریده توضیح داد: مسوولان تمام امکانات پیشین را می توانند با عکس و فیلم مشاهده کنند؛ گران‌ترین گیتارهای آکوستیک ایران تهیه شده بود و تمام اتاق‌ها به بنا به دستور وزارت ارشاد مجهز به دوربین مدار بسته شد و دوربین‌های من به تنهایی ۹۰ میلیون تومان هزینه داشت.

وی تاکید کرد: این مبلغ خسارت برای نهادهای موسیقی کشور که از دولت بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، پولی نیست که بخواهند پرداخت کنند چون فقط یک آموزشگاه موسیقی متعلق به من آسیب دیده است. ۲۲ معلم و دو کارمند، یعنی ۲۴ نفر نان‌خور داشتم؛ ۲۵۰ شاگرد که از شهریه ایشان، همه قسط‌ها را پرداخت می کردیم. تمام حساب‌های بانکی‌ام مسدود شده، زیرا توان برگشت مالی را ندارم.

شهرداری گفت اکنون بر املاک تخریب‌شده تمرکز داریم؛ شما مالک نیستید

این مدیر آموزشگاه موسیقی تصریح کرد: با مراجعه به شهرداری و نیروی انتظامی صورت‌جلسه‌ای تنظیم کردم. شهرداری اعلام کرد اکنون بیشتر بر املاک تخریب‌شده مالکان تمرکز داریم؛ شما نیز مالک نیستید، اما نامتان را نوشته‌ایم. بعید است شهرداری برای من کاری انجام دهد. نامه‌هایی برای وزیر، آقای شفیعی، دفتر موسیقی، خانه موسیقی، صندوق اعتباری هنر و صنف آموزشگاه‌داران موسیقی آماده کردم و با مدارک تحویل دادم.

وی در ادامه گفت: دوباره به شهرداری رفتم و مدارک را تحویل دادم و پاسخ دادند فعلاً نمی‌توانیم کاری کنیم؛ زیرا ساختمان شهرداری هم اسیب دیده است.

آقای آفریده اظهار داشت: شهرداری در ادامه اعلام کرد که هزینه خسارات به راحتی پرداخت نمی‌شود و شاید اصلا هزینه خسارات به شما تعلق نگیرد. برداشت من این است که شهرداری به جنگ زدگانی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند سرپناه می‌دهند اما به افرادی مانند من که تجهیزات خود را از دست داده‌اند، شهرداری عهده دار پرداخت خسارات آموزشگاه موسیقی نمی‌شود و در اولویت آن‌ها نیستیم.

وی افزود: حرف من این است، تنها یک آموزشگاه موسیقی در این کشور به دنبال حملات تخریب شده است. اگر ارشاد، شهرداری و غیره، هر کدام مبلغی را اختصاص دهند، کفایت می‌کند. نباید در بحران منتظر بمانیم تا تعطیلات تمام شود. از اسفند ماه تا کنون، آموزشگاه را تعطیل کرده‌ام و درآمدی نداشته‌ام. چرا برای فردی مانند من که مالش رفته و سال‌های زیاد برای تاسیس یک آموزشگاه سرمایه‌گذاری کرده و اکنون یک‌شبه سرمایه‌اش خاکستر شد، نمی‌توانند به فوریت تیمی تشکیل دهند و می‌گویند بروید و پس از تعطیلات اقدام می‌شود.

وی توضیح داد: چون وقتی همه چیز از بین برود و آدمی هیچ چیز نداشته باشد، چه ارزشی برای ادامه زندگی باقی می‌ماند؟ وقتی هیچ ندارم و حساب بانکی‌ام نیز مسدود شده است. اکنون نه تنها مشکل خودم، بلکه معاش ۱۰ تا ۲۲ معلم را بر عهده دارم. معلمانم زنگ می‌زنند و گریان می‌گویند: «فقط اینجا به ما کار دادی؛ اکنون چه کنیم؟» یک آموزشگاه موسیقی در کشور آسیب دیده، اگر صد تا آموزشگاه تخریب شده بود؛ وزارت ارشاد مانند شهرداری توان بازسازی این همه را نداشت اما فقط یک آموزشگاه موسیقی تخریب شده و وزارت ارشاد می‌تواند آن را بازسازی کند.

پاسخ شورای شهر تهران به مطالبه جبران خسارت

جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرداخت خسارات به شهروندان در جنگ گفت: آنچه شهرداری تهران در چارچوب مصوبات شورای شهر اعلام کرده، این است که مالکان ساختمان‌هایی که در اثر اصابت موشک یا هرگونه حادثه جنگی دیگر دچار آسیب شده‌اند، باید به شهرداری‌های نواحی مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را ارائه کنند. اطلاعات مربوط به خسارات در آنجا ثبت و ضبط می‌گردد.

وی افزود: در خصوص خسارات جزئی، که شامل مواردی نظیر شکستگی شیشه‌ها، درها و پنجره‌ها است، اقدامات فوری صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که شهرداری تیم‌های تعمیراتی را اعزام کرده و مشکلات شهروندان را به سرعت مرتفع می‌سازد.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در خصوص بناهایی که دچار آسیب‌های شدیدتری شده‌اند، داده‌ها توسط شهرداری جمع‌آوری و بررسی می‌گردد و در زمان مناسب، به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نحوه جبران خسارات به آن‌ها ابلاغ شود. به‌ویژه در مورد دارایی‌ها و اموال، بررسی دقیق‌تری لازم است و شورای اسلامی شهر تهران نیز این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. مواردی نظیر آموزشگاه‌ها که ممکن است تجهیزات ویژه‌ای داشته باشند، به‌دلیل فراوانی کم، به‌صورت جداگانه و خاص مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

به گفته وی اما برای شهروندانی که منازل مسکونی‌شان آسیب دیده است، خسارات جزئی به‌صورت فوری مرتفع می‌گردد. در صورت لزوم، شهرداری خود تیم‌های تعمیراتی را اعزام می‌کند یا به ساکنان اعلام می‌شود که هزینه را تقبل کرده و سپس مستندات را به شهرداری ارائه دهند.

تشکری هاشمی در ادامه تصریح کرد: موارد خاص مانند آسیب به آموزشگاه موسیقی، موردی که شما اشاره کردید طبیعتاً توسط شهرداری بررسی شده و گزارش آن به شورا ارائه می‌گردد و در این موارد تصمیم‌گیری جداگانه صورت خواهد گرفت. این موارد خاص بوده و ممکن است فراوانی‌شان نظیر سایر موضوعات نباشد؛ بنابراین، حتماً باید به‌صورت جداگانه بررسی و در خصوص‌شان تصمیم‌گیری شود.

وی در پایان گفت: آنچه مسلم است این است که شهرداری تهران در خصوص شهروندانی که محل سکونت یا کسب‌وکارشان آسیب دیده، پیگیری‌های لازم را انجام داده و کمک‌های مقتضی را ارائه خواهد کرد. اما به‌اقتضای نوع آسیب، روال‌های روتین برای موارد خاص اعمال می‌شود؛ فرقی نمی‌کند آموزشگاه موسیقی باشد یا مورد مشابه دیگر، چرا که همه بررسی شده و تصمیم‌گیری خواهد شد.

