انجام ۹۱۰ عمل جراحی از آغاز جنگ تا به امروز
وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا، مجروحان و آسیب به مراکز بهداشتی - درمانی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، براساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز (۲۹ اسفند تا ۶ فروردین ماه)، ۷۱۶ نفر از مصدومان حملات در مراکز درمانی بستری هستند. ۲۳ هزار و ۷۸ نفر درمان و ترخیص شدهاند.
براساس اطلاعات وزارت بهداشت، طی این مدت تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت به ترتیب ۲۴ و ۱۱۲ نفر است.
تعداد عملهای جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تحمیلی تا امروز، ۹۱۰ مورد است.
طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۶ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۶۲۱ و ۵۶ نفر است.
طی این مدت ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شدهاند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۲ نفر است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاههای اورژانس آسیبدیده ۴۹ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۱ و ۱۹۴ مورد است.
طی این مدت ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیدهاند.
آمار و ارقام نشان میدهد ۲۴۰ زن تا روز ۶ فروردین شهید شدهاند و تعداد مصدومان زن نیز ۳۹۹۸ نفر است.
تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص دادهاند.