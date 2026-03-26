انجام ۹۱۰ عمل جراحی از آغاز جنگ تا به امروز

براساس اطلاعات وزارت بهداشت، طی این مدت تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت به ترتیب ۲۴ و ۱۱۲ نفر است.

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تحمیلی تا امروز، ۹۱۰ مورد است.

طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۶ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۶۲۱ و ۵۶ نفر است.

طی این مدت ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۲ نفر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده ۴۹ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۱ و ۱۹۴ مورد است.

طی این مدت ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد ۲۴۰ زن تا روز ۶ فروردین شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۳۹۹۸ نفر است.

تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.