خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیب به بیش از ۸۵ هزار واحد غیرنظامی در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
کد خبر : 1765408
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جزئیات واحدهای غیرنظامی آسیب‌دیده را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره واحدهای آسیب‌دیده گفت: از زمان آغاز تهاجم ظالمانه تا به این لحظه، بیش از ۸۵ هزار و ۱۷۶ محل غیرنظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند.

وی درباره جزئیات واحدهای غیرنظامی آسیب‌دیده اظهار کرد: حدود ۶۴هزار و ۵۸۳ مورد از محل‌های غیرنظامی آسیب‌دیده، واحدهای مسکونی و ۱۹هزار و ۶۹۴ مورد، واحدهای تجاری هستند. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه استان تهران بیشترین میزان آسیب غیرنظامی را متحمل شده است، افزود: ۲۶ هزار و ۷۱۷ واحد آسیب‌دیده متعلق به استان تهران است.

وی با بیان اینکه ۲۸۲ مرکز درمانی مورد هدف قرار گرفته است، توضیح داد: این مراکز درمانی شامل بیمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشت و داروخانه می‌شود و برخی از این مراکز مانند بیمارستان گاندی و مطهری از چرخه ارائه خدمت خارج شده‌اند و برخی به چرخه خدمت بازگشته‌اند. براساس کنوانسیون‌های ژنو، حق حمله به مراکز درمانی وجود ندارد و جنایت جنگی به حساب می‌آید. 

کولیوند با بیان اینکه ۶۰۰ مدرسه طی این مدت آسیب‌دیده‌اند، گفت: مدرسه میناب، مهم‌ترین مورد بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار