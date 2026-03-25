آسیب به بیش از ۸۵ هزار واحد غیرنظامی در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
رئیس جمعیت هلالاحمر جزئیات واحدهای غیرنظامی آسیبدیده را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره واحدهای آسیبدیده گفت: از زمان آغاز تهاجم ظالمانه تا به این لحظه، بیش از ۸۵ هزار و ۱۷۶ محل غیرنظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدهاند.
وی درباره جزئیات واحدهای غیرنظامی آسیبدیده اظهار کرد: حدود ۶۴هزار و ۵۸۳ مورد از محلهای غیرنظامی آسیبدیده، واحدهای مسکونی و ۱۹هزار و ۶۹۴ مورد، واحدهای تجاری هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه استان تهران بیشترین میزان آسیب غیرنظامی را متحمل شده است، افزود: ۲۶ هزار و ۷۱۷ واحد آسیبدیده متعلق به استان تهران است.
وی با بیان اینکه ۲۸۲ مرکز درمانی مورد هدف قرار گرفته است، توضیح داد: این مراکز درمانی شامل بیمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشت و داروخانه میشود و برخی از این مراکز مانند بیمارستان گاندی و مطهری از چرخه ارائه خدمت خارج شدهاند و برخی به چرخه خدمت بازگشتهاند. براساس کنوانسیونهای ژنو، حق حمله به مراکز درمانی وجود ندارد و جنایت جنگی به حساب میآید.
کولیوند با بیان اینکه ۶۰۰ مدرسه طی این مدت آسیبدیدهاند، گفت: مدرسه میناب، مهمترین مورد بوده است.