پیش‌بینی آخر هفته بارانی در تهران

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، آسمان تهران در سه روز آینده بارانی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان هواشناسی در حال حاضر دمای هوای تهران ۱۲ درجه بالای صفر و آسمان ابری است. حداکثر دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ درجه بالای صفر و حداقل دما ۱۲ درجه بوده و ۱.۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز هم اکنون هوای پایتخت قابل قبول و شاخص آلودگی هوا روی عدد ۵۹ قرار دارد. در روز گذشته نیز با ثبت شاخص ۴۶، هوای تهران پاک اعلام شد. پایتخت از ابتدای سال ۲ روز پاک و روز قابل قبول را پشت سر گذاشته و این در حالی‌ست که در مدت مشابه سال گذشته چهار روز هوای قابل قبول در تهران ثبت شده است.

جداول هواشناسی، آسمان تهران را فردا -پنج‌شنبه ششم فروردین ماه ۱۴۰۵- ابری همراه با مه رقیق و بارش باران نشان‌ می‌دهد. بیشینه دمای هوای فردا ۱۹ درجه بالای صفر و کمینه دما ۱۱ درجه بالای صفر خواهد بود.

در روز -جمعه هفتم فروردین- بیشینه دما ۲۰ درجه، کمینه دما ۱۰ درجه و وضعیت آسمان پایتخت نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر پیش‌بینی شده است.

تهران در روز -شنبه هشتم فروردین- با کاهش نسبی دمای هوا مواجه خواهد بود؛ به طوریکه حداکثر دما ۱۷ درجه بالای صفر و حداقل دما ۹ درجه پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی‌ها آسمان را ابری همراه با افزایش باد در بعضی ساعات و بارش باران نشان می‌دهد.

