آزمون سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای سنجش اعلام کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و تاریخ این آزمون تغییر نخواهد کرد.

سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی ۷۰ درصد می باشد.

در صورتی که متقاضی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم پیش بینی می کند شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می شود.

این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.