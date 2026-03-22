آسیب حملات هوایی به ۸۱ هزار واحد غیرنظامی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام آسیب حملات هوایی به بیش از ۸۱ هزار واحد غیرنظامی و هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، مدارس، آمبولانس‌ها و امدادگران، این حملات را مصداق آشکار نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو دانست و از تداوم پیگیری‌های حقوقی در مجامع بین‌المللی برای رسیدگی به این موارد و پاسخگو کردن عاملان آن خبر داد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تشریح آخرین آمار خسارات وارده به واحدهای غیرنظامی، از وقوع حملات نگران‌کننده و جنایت جنگی توسط رژیم منحوس صهیونی، امریکایی خبر داد و خواستار اقدام فوری و مؤثر نهادهای بین‌المللی برای توقف تعرض به غیرنظامیان، امدادگران، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی و همچنین پیگیری‌های حقوقی و قانونی توسط نهاد های مسئول بین المللی شد.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی‌های میدانی، مجموع واحدهای غیرنظامی آسیب‌دیده به ۸۱ هزار و ۳۶۵ واحد رسیده است که از این میان، ۶۱ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی و ۱۹ هزار و ۲۰ واحد تجاری در استان‌های مختلف دچار خسارت شده‌اند. این آمار، تنها یک عدد خشک و بی‌روح نیست؛ پشت هر واحد آسیب‌دیده، یک خانواده، یک زندگی، یک خاطره، یک معیشت و یک آینده قرار دارد که زیر آوار جنگ و خشونت فرو ریخته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: در استان تهران نیز ۲۴ هزار و ۶۰۵ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده است. همچنین ۲۷۵ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانس، ۴۹۸ مدرسه آموزش و پرورش، ۱۷ مرکز هلال‌احمر، ۳ فروند بالگرد و ۴۸ دستگاه خودروی عملیاتی از جمله آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس، خودروهای نجات و پشتیبانی، دچار آسیب شده‌اند. حمله به این مراکز و تجهیزات، تنها تخریب ساختمان یا وسیله نقلیه نیست، بلکه حمله مستقیم به شریان‌های حیاتی نجات انسان‌هاست.

کولیوند با اشاره به خسارات انسانی واردشده به نیروهای خدمت‌رسان گفت: در این حوادث، ۱۰ نفر از نیروهای امدادی در شهرهایی از جمله تهران، مهاباد و خمین مصدوم شده‌اند و یک امدادگر هلال‌احمر، شهید حمیدرضا جهان‌بخش از اصفهان، در مسیر خدمت و نجات جان مردم به شهادت رسیده است. این شهید عزیز، نماد روشنی از روح ایثار، انسان‌دوستی و فداکاری امدادگرانی است که بی‌ادعا، در سخت‌ترین لحظات، جان خود را سپر نجات مردم می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، در بخش آموزش و پرورش نیز ۲۰۶ نفر شهید و ۱۵۴ نفر از معلمان و دانش‌آموزان مجروح شده‌اند؛ همچنین در کادر درمان، ۲۱ نفر به شهادت رسیده و ۱۰۳ نفر مصدوم شده‌اند. افزون بر این، تعداد زیادی از مجموع مصدومان غیرنظامی و شهدا، افراد زیر ۱۸ سال بوده‌اند و این تصویری بسیار تلخ از رنج کودکان، نوجوانان، معلمان، بیماران، امدادگران و خانواده‌های بی‌دفاعی ارائه می‌کند که باید طبق همه موازین انسانی و حقوقی، از هرگونه تعرض مصون می‌بودند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: بر پایه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، غیرنظامیان، کارکنان درمانی، امدادگران، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، وسایل حمل‌ونقل پزشکی و امدادی، و نیز مدارس و سایر اشیای غیرنظامی، از حمایت ویژه برخوردارند و نباید هدف حمله قرار گیرند. کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، صراحتاً بر حمایت از افرادی که در مخاصمه مشارکت ندارند، از جمله غیرنظامیان، امدادگران و کادر درمان تأکید دارند. همچنین حمله به مدارس و بیمارستان‌ها از سوی سازوکارهای سازمان ملل در زمره تخلفات شدید علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه شناسایی شده است.  

دکتر کولیوند تأکید کرد: وقتی مراکز درمانی، مدارس، آمبولانس‌ها، بالگردهای امدادی و پایگاه‌های امدادرسانی آسیب می‌بینند، موضوع فقط یک خسارت مادی نیست؛ بلکه اصل بنیادین تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و اصل احتیاط در حملات زیر سؤال می‌رود. هر تعرضی که متوجه امدادگران، بیماران، دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های غیرنظامی‌شود، باید با دقت، استقلال و شفافیت در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی بررسی شود و عاملان آن نسبت به پیامدهای حقوقی و انسانی اقدامات خود پاسخگو باشند.  

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مأموریت بشردوستانه و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، پیگیری‌های روزانه، مستمر و دقیق بین‌المللی را در دستور کار قرار داده و گزارش‌های مربوط به آسیب به غیرنظامیان، مراکز درمانی، مدارس، امدادگران و زیرساخت‌های امدادی را از مسیرهای رسمی در سطح جنبش بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر و دیگر مجاری ذی‌ربط مطرح کرده است. در ادبیات رسمی این جنبش، «دیپلماسی بشردوستانه» یک مسئولیت شناخته می‌شود و شامل پیگیری، رایزنی، اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری برای حمایت از کرامت انسانی و کاهش رنج آسیب‌دیدگان است. همچنین جمعیت‌های ملی هلال‌احمر و صلیب سرخ، به‌موجب نقش معین خود، می‌توانند در ترویج و تقویت اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه یاری‌رسان باشند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: انتظار روشن ما از نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه نهادهای مسئول در حوزه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این است که در برابر این حجم از آسیب به غیرنظامیان، کادر درمان، امدادگران و کودکان، به مواضع کلی و ابراز تأسف بسنده نکنند، بلکه با استفاده از همه ظرفیت‌های نظارتی، حقیقت‌یاب و حقوقی خود، برای توقف حملات علیه اهداف غیرنظامی و تضمین احترام به قواعد انسانی جنگ اقدام عاجل انجام دهند.

وی با ادای احترام به شهدای امدادگر، کادر درمان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و همه قربانیان بی‌گناه گفت: هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم ایستاده است؛ در کنار مجروحان، داغ‌دیدگان، آوارگان و همه کسانی که قربانی خشونت علیه انسانیت شده‌اند. امدادگران ما با وجود خطر، میدان را ترک نکرده‌اند و نخواهند کرد. راه ما، راه نجات انسان، دفاع از کرامت بشر و ایستادگی بر اصول انسان‌دوستانه است.

 کولیوند در پایان تصریح کرد: جامعه جهانی باید بداند که سکوت در برابر رنج غیرنظامیان، عادی‌سازی حمله به بیمارستان، مدرسه، آمبولانس و امدادگر، و بی‌تفاوتی نسبت به جان کودکان و بیماران، نه‌تنها یک شکست اخلاقی، بلکه تضعیف مستقیم بنیان‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. امروز زمان اقدام مسئولانه، شفاف و قاطع برای حمایت از انسانیت است.

