به گزارش ایلنا و براساس اعلام روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، این پویش ویژه گروه‌ها و فعالان فردی جهادی و مردمی متخصص برای مواجهه با مخاطرات ناشی از تهاجم دشمن در شهر تهران است.

از تمامی شیشه‌برها و نصابان شیشه، همچنین رانندگان ماشین‌آلات سنگین و سبک و متخصصان فنی شامل جوشکاری، تکنیسین برق، لوله‌کشی و تاسیسات و سایر تخصص‌های مرتبط دعوت شده تا در این پویش مشارکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارائه مشخصات خود به صورت آنلاین از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/cu7EKj0z

