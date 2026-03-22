فراخوان ثبتنام نصابان شیشه، تاسیساتی ها و متخصصان در پویش "خادمان شهر"
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران از آغاز ثبتنام داوطلبان جهت مشارکت در پویش «خادمان شهر» خبر داد.
به گزارش ایلنا و براساس اعلام روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، این پویش ویژه گروهها و فعالان فردی جهادی و مردمی متخصص برای مواجهه با مخاطرات ناشی از تهاجم دشمن در شهر تهران است.
از تمامی شیشهبرها و نصابان شیشه، همچنین رانندگان ماشینآلات سنگین و سبک و متخصصان فنی شامل جوشکاری، تکنیسین برق، لولهکشی و تاسیسات و سایر تخصصهای مرتبط دعوت شده تا در این پویش مشارکت کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و ارائه مشخصات خود به صورت آنلاین از طریق لینک زیر اقدام کنند:
https://survey.porsline.ir/s/cu7EKj0z