پیشبینی بارش باران و وزش باد شدید در تهران طی روزهای آینده
اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان این استان طی پنج روز آینده را کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی کرده است.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود. همچنین پیرو هشدار هواشناسی سطح زردرنگ امروز (۲ فروردینماه) از دوشنبه تا چهارشنبه با گذر سامانه بارشی از استان، در بعضی ساعتها آسمان ابری با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید، در ارتفاعات گاهی توام با مه و بارش برف و باران (در بالادست گاهی با کولاک برف) و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال رخداد گرد و خاک موقت مورد انتظار است.
همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۳ فروردین) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد گاهی رگبار و رعد و برق و افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۸ و ۹ درجه سانتیگراد و طی روز سهشنبه (۴ فروردین) کمی ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود.