کشف لاک‌ پشت‌های خزری و مارهای آبی در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست استان تهران از کشف و ضبط ۵۲ قطعه لاک‌ پشت خزری و ۱۳ حلقه مار آبی در بازرسی‌ های میدانی سطح شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست استان تهران افزود: در جریان گشت و پایش مأموران این یگان در سطح شهر تهران، ۵۲ قطعه لاک‌ پشت خزری و ۱۳ حلقه مار آبی از سودجویان حیات‌ وحش کشف و ضبط شد.

به‌ گفته زندی، این اقدام در ادامه طرح‌ های نظارتی برای مقابله با خرید و فروش غیرمجاز جانوران وحشی انجام شده و پس از شناسایی افراد متخلف، حیوانات ضبط و به مراکز نگهداری موقت مجاز منتقل شده‌ اند.

وی افزود: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و موضوع برای پیگیری‌ های قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، زندی تأکید کرد: یگان حفاظت محیط‌ زیست با هرگونه قاچاق و معامله غیرقانونی حیات‌ وحش برخورد قاطع خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به سامانه‌ های ارتباطی محیط‌ زیست گزارش دهند.

