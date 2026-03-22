راهکارهای مراقبتی چشم ها در شرایط بحرانی
در شرایط حساس و بحران جنگی، آگاهی از اصول کمکهای اولیه برای حفظ سلامت شهروندان، بهویژه در مواجهه با آسیبهای وارده به اندامهای حیاتی مانند چشم، امری حیاتی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، علی عظیمی، متخصص چشمپزشکی، فلوشیپ گلوکوم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح چشم در مقابل مواد شیمیایی و گازهای سمی، توصیه های مهمی را برای محافظت از چشم ها بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اورژانسهای چشم که در شرایط جنگی اهمیت دوچندان پیدا میکند، مدیریت صحیح شستشوی چشمها در زمان مواجهه با سوختگیهای شیمیایی و گازهای سمی است، بیان کرد: مواد شیمیایی، اعم از اسیدی یا قلیایی، میتوانند از طریق قرنیه به لایههای عمیقتر چشم نفوذ کرده و آسیبهای جدی وارد نمایند. عمق نفوذ و تخریبزایی مواد قلیایی معمولاً بیشتر از مواد اسیدی است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: لازم است آحاد جامعه، بهویژه در ایام بحران، با شیوه صحیح شستشوی چشم آشنا باشند تا در زمان وقوع حادثه، کمترین آسیب به چشم وارد شود.
عظیمی با بیان اینکه اولین و مهمترین گام، حفظ خونسردی و اقدام سریع است، تأکید کرد: بلافاصله پس از تماس با ماده شیمیایی، باید پلکها را باز نگه داشت و با سرعت عمل بالا، عمل شستشوی چشم را آغاز کرد.
این متخصص چشمپزشکی در مورد نحوه صحیح و مدت زمان شستشوی چشم توصیه کرد: شستشو باید به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه به طور مداوم ادامه یابد؛ مایع شستشو باید از سمت گوشه داخلی چشم به سمت گوشه خارجی ریخته شود تا مواد سمی به طور کامل از چشم پاک گردد.
عظیمی ادامه داد: از فرد مصدوم بخواهید در حین شستشو، کره چشم خود را در تمام جهات (بالا، پایین، چپ، راست و ۳۶۰ درجه) حرکت دهد تا کلیه مواد شیمیایی و ذرات معلق، بهویژه آنهایی که ممکن است زیر پلکها گیر کرده باشند مانند ذرات باروت، شسته شوند.
وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که فرد از لنز تماسی استفاده میکند، خارج کردن سریع لنزها از چشم، اولویت اصلی است، زیرا مواد شیمیایی میتوانند در سطح لنزها تجمع یافته و شدت آسیب را افزایش دهند.
عضو هیات علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: بهترین مایعات برای شستشوی چشم، سرم فیزیولوژی نرمال سالین و سرم رینگر لاکتات هستند. در صورت عدم دسترسی به این سرمها، میتوان از آب شیر تمیز، آب معدنی بطری یا حتی آب چاه تمیز استفاده کرد. نکته کلیدی، استفاده از حجم زیاد مایع و مدت زمان کافی شستشو است. عظیمی افزود: هرگز نباید از شیر آبمیوه، محلولهای خانگی، آبهای آلوده، گلآلود یا غیربهداشتی برای شستشوی چشم استفاده شود.
وی ادامه داد: همچنین مهمترین اشتباه، تلاش برای خنثی کردن ماده شیمیایی با مواد دیگر مانند استفاده از آبلیمو برای خنثی کردن ماده قلیایی یا برعکس استزیرا این عمل باعث ایجاد واکنش شیمیایی و تولید گرما شده و علاوه بر سوختگی شیمیایی، سوختگی حرارتی نیز ایجاد میکند که بسیار مخربتر است.
به گزارش وبدا، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در پایان توصیه کرد که از مالش چشم خودداری شود و پس از اتمام شستشو، از پانسمان محکم و فشاری استفاده نشود، بلکه یک محافظ ملایم مانند شیلد چشم، روی چشم قرار داده شود و در اسرع وقت پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار باید به یک مرکز تخصصی چشمپزشکی منتقل شود تا معاینات و درمانهای تکمیلی صورت پذیرد.