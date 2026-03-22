مردم در مصرف بنزین صرفهجویی کنند/ وفور کالاهای اساسی در کشور
استاندار تهران با تشریح برنامههای ستادی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، از تمرکز ویژه بر توسعه شرکتهای دانشبنیان و همچنین برنامه استانداریهای برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ مبنی بر اقتصادی مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اظهار کرد: در سال جاری با هوشمندی رهبر معظم انقلاب، شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است که کار را برای ما هموار کرده تا بتوانیم از همه ظرفیتهای کشور استفاده کنیم. دولت چهاردهم نیز از ابتدای فعالیت، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را آغاز کرد. بخشی از بندهای ۲۴گانه مربوط به کوچکسازی دولت است.
وی در توضیح بیشتر این بخش از بندهای ۲۴گانه تاکید کرد: در سال گذشته با تأکیدات رئیسجمهور و اقداماتی که در سازمان امور اداری و استخدامی و شورای اداری کشور انجام شده، بسیاری از وزارتخانهها بحث کوچکسازیشان انجام گرفته است؛ هرچند این فرآیند با مقاومتهایی همراه بوده، اما در سال جاری نیز استمرار پیدا میکند.
معتمدیان در ادامه به اصلاحات اقتصادی دولت اشاره و اظهار کرد: بحث اصلاحات ارزی که در دی ماه انجام گرفت و امروز در این شرایط سخت اثرات آن را میبینیم؛ در شرایطی که به دلیل کمبود ارز با مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه بودیم، امروز، کالاها به وفور در کشور موجود است و هیچ کمبودی در سطح استانها وجود ندارد؛ میلیونها تن کالا نیز توسط تجار و بازرگانان تأمین شده است.
وی یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد مقاومتی را برابری عدالت اجتماعی دانست و افزود: در حال حاضر از لحاظ تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد. در حوزه انرژی نیز اقدامات صورتگرفته، بیش از ۷۰۰۰ مگاوات انرژیهای نوین و تجدیدپذیر در کشور انجام گرفته که در راستای همین سیاستهاست.
استاندار تهران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی بهدنبال آن است که در شرایط فشار و تحریم، رشد و شکوفایی اقتصادی استمرار یابد و در همین راستا برنامهریزیهای مناسبی انجام شده است.
وی با اشاره به نقش تولید داخلی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، درونزایی و نگاه بر ظرفیتهای داخلی و حمایت واقعی از تولید داخلی بوده که در سال گذشته همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. لذا باید با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، اصلاح قوانین مورد نیاز در این حوزه با سرعت دنبال شود و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را داشته باشیم. علاوه بر این، توسعه صادرات نیز به عنوان بندهای اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخل در راستای توسعه صادرات تاکید دارد که در استحکام اقتصاد کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.
معتمدیان در ادامه به جایگاه شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته یکی از از حامیان اصلی این حوزه مقام معظم رهبری بودند که رشد قابل توجهی در این حوزه حاصل شده است. در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در استان تهران قرار دارند که این امر به دلیل حضور نخبگان و دانشگاههای تراز اول کشور در استان تهران موجب شده زمینه توسعه شرکتهای دانش بنیان فراهم شود.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری نیز در دستور کار دولت قرار دارد و این روند در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا شاهد جهش بیشتری در توسعه شرکتهای دانشبنیان باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی استان تهران گفت: تهران به دلیل وجود واحدهای بزرگ تولیدی، شهرکهای صنعتی بزرگ، گردش مالی بالا و سهم بیش از ۵۰ درصدی سپردههای بانکی و درآمدهای مالیاتی کشور، نشاندهنده جایگاه ویژه این استان است. تمام این ظرفیتها باید در خدمت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و جهت تحقق شعار سال استانداریها تلاش میکند با تشکیل ستادهایی و جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، این مسیر را دنبال کنند، زیرا یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، فراهمسازی بستر فعالیت برای بخش خصوصی است و دولت در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش تسهیلگری دارد؛ لذا در ستادهای مرتبط، بخش خصوصی، واحدهای اقتصادی و تشکلهای صنفی از جمله اتاق بازرگانی و اصناف حضور خواهند داشت تا بتوانیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در سطح استان تهران اجرا کنیم.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر جایگاه مردم در حوزه اقتصادی مقاومتی تأکید و اظهار کرد: یکی از مولفههای اصلی مردم هستند و بر همین اساس حاکمیت ما مردم سالاری دینی است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر جا به مردم اعتماد شده، موفقیتهای بزرگی حاصل شده است؛ حتما زمینه واگذاریهای اقتصاد را در سال جاری تلاش میکنیم فراهم کنیم تا مردم سرمایهگذاری کنند و دولت نقش تسهیلگری را در اقتصاد داشته باشد.
استاندار تهران در ادامه درباره به برنامههای نوروزی استان اشاره کرد و گفت: استان تهران شاهراه ارتباطی است و هم از نظر ریلی و هم از نظر جادهای تردد در محورهای مواصلاتی استان بالاست. در ستاد تسهیل و خدمات سفر، جلسات متعددی برگزار شده و دستگاههایی از جمله پلیس راهور، اورژانس، هلالاحمر، مراکز درمانی و مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات به مسافران در زمینه اسکان و امدادرسانی و خدماترسانی پیشبینی کردهاند. بر اساس ابلاغ دولت و دستور رئیسجمهور، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان در ایام نوروز بهصورت آماده باش حضور دارند و هماهنگیهای لازم با وزارتخانهها نیز انجام شده است.
استاندار تهران با اشاره به حضور نیروهای اجرایی گفت: حدود ۲۰ درصد از کارکنان دولت در این ایام در حال خدمترسانی هستند تا روند ارائه خدمات با مشکل مواجه نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختها اشاره کرد و افزود: در حوزه آب، برق، گاز و مخابرات آمادگی خوبی وجود دارد و بیش از هزار اکیپ عملیاتی بهصورت شبانهروزی در سطح استان برای ارائه خدمات مستقر هستند.
معتمدیان همچنین درخصوص تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، هم بخش نظارتی و هم بخش اقتصادی فعال هستند و جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار میشود تا هیچگونه کمبودی ایجاد نشود و نظارت بر قیمتها انجام میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انرژی از مردم خواست علی رغم همه تمهیدات، با توجه به شرایط جنگ، در مصرف بنزین صرفهجویی کنند و از ترددهای غیرضروری پرهیز داشته باشند و از حملونقل عمومی استفاده کنند.