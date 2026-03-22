انتخاب چنین رهبر جامع الشرایط در این ایام حساس معجزه الهی بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی ضمن تبریک عید سعید فطر و نوروز باستانی، اظهار داشت: ان شاالله خداوند متعال این سال را سال عزت ملت ایران، سال شکست دشمنان جمهوری اسلامی ایران و سال سربلندی امت اسلامی قرار بدهد.

این مقام مسئول در ادامه با ادای احترام به امام شهید حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) افزود: فقدان امام شهیدمان و شهدای عزیزمان غم بزرگی است، قطعا این خون ها دشمنان را سرکوب و منکوب خواهد کرد.

وی در ادامه با تبریک انتصاب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی)، تاکید کرد: ایشان یک شخص بی بدیل است بعد از حضرت آقا ما چنین شخصی با جامعیت کامل نداریم، رهبر شهیدما یک شخصیت جامع بود کامل بود در علم در تقوا در عرفان در کتابخوانی در فلسفه در مدیریت در شجاعت در تواضع در مردم داری همه این اوصاف را ما در وجود سومین امام انقلاب به وضوح مشاهده می کنیم.

این مقام انتظامی در تشریح ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب گفت: از نظر شجاعت ایشان از دوران جنگ در میدان بودند، رزمنده لشکر بیست و هفت محمد رسول الله (ص) بودند، در میدان و در عملیات ها شرکت فعال داشتند حتی یک بار اعلام کردند که ایشان در دوران جنگ شهید شده است، از جوانی نترس و شجاع بودند و خدا ایشان را برای امروز ذخیره کرده بود.

حجت الاسلام شیرازی در خصوص مقام علمی رهبر حکیم انقلاب افزود: امروز از نظر علمی، تبحر در فقه و فلسفه و کلام و علوم حوزوی ایشان سرآمد است درس ایشان در حوزه یک درس شلوغی بود بیش از هزار نفر شاگرد داشتند.

وی در خصوص مردمی بودن رهبر عظیم الشأن تصریح کرد: ایشان در دوران رهبری سیدالشهدای انقلاب اسلامی دائم در ارتباط با مردم بودند، مشکلات مردم را به حضرت آقا منتقل می کردند، گاهی با لباس مبدل در جمعیت در جاهای مختلف حتی در ایام اربعین حاضر می شدند، به صورت ناشناخته در بین مردم و با مردم از نجف پیاده می رفتند کربلا این جز خصوصیات بارز ایشان است، مردم داری مثل مردم بودن مثل مردم زندگی کردند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خصلت ساده زیستی رهبر فرزانه انقلاب، گفت: ساده زیستی ایشان باید برای همه ما الگو باشد، خانه ایشان بسیار ساده است در یک خانه بسیار ساده و محقری زندگی می کردند از نظر مطالعه مثل پدر بزرگوارشان در مباحث سیاسی در مباحث فقهی در خاطرات دفاع مقدس کتاب خاطرات جنگ در همه این موضوعات مطالعه داشتند و دیگران را به کتاب خوانی توصیه می کنند.

حجت الاسلام شیرازی در ادامه گفت: گاهی ایشان به خود بنده به بعضی از دوستان کتاب هایی را معرفی می کردند که در بحث تبیین و بحث دشمن شناسی مطالعه کنیم. اشراف به مباحث کشور چه نیروهای مسلح چه سایر مباحث اجرایی، قوه مقننه و سایر حوزه ها بی نظیر بود. همواره با مسئولین کشور جلسه داشتند. اگر همه مسئولین می خواستند همه مباحث را با سیدالشهدای انقلاب اسلامی جلسه بگذارند و منتقل کنند ممکن نبود سهمی از کار بر دوش ایشان بود و این شخصیت جامع با افراد متعدد چه در نیروهای مسلح چه غیر نیروهای مسلح جلسه می گذاشتند، پیگیری ایشان در کارها خیلی مهمه بود، نمی شد کاری را به استحضار ایشان برسانیم و به نتیجه نرسانند تا انتهای کار می رفتند بعد هم خودشون ما را می خواستند می فرمودند من این کار را پیگیری کردم به این نتیجه رسید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه به بُعد معنوی رهبر معظم انقلاب پرداخت و اذعان داشت: هیچ گاه مشغله ها، سختی ها و مشکلات نتوانست ایشان را ذره ای از معنویت، یاد خدا و ذکر الهی غافل کند، همیشه هم توصیه می کردند و توصیه می کنند که باید با ذکر الهی همراه بشیم، دل ها را به خدا نزدیک کنیم از خدا کمک بخواهیم. ایشان با ذکر الهی با یاد خدا قلبشان را محکم کردند و به آینده امیدوارند، قطعا چنین رهبری می تواند مشکلات کشور را حل کند، شخصیت ممتاز و جامع الشرایط که از هیچ قدرتی غیر از خدا نمی ترسد، امیدش به خداست، عاشق ملت ایران است و ایمان دارد تا وقتی این مردم در صحنه هستند این انقلاب با قدرت مسیر نورانی خود را ادامه می دهد و به هدف مقدس خود می رسد ان شاءالله و ما همواره باید برای این نعمت والا که خداوند بعد از خمینی کبیر و خامنه ای شهید به ما ارزانی داشته است شکرگزار درگاه الهی باشیم.

