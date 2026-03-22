دستگیری ۳۵ نفر از عناصر وطن فروش
به گزارش ایلنا، پلیس در اطلاعیه ای از دستگیری ۳۵ نفر از عناصر مزدور وطن فروش خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: در پی وصول گزارشات مردمی، در یک عملیات منسجم و هماهنگ تعداد ۳۵ نفر از عناصر مزدور وطن فروش در ۹ استان کشور دستگیر و از آنان مقادیری سلاح و مهمات و تجهیزات مرتبط با اقدامات شوم شان کشف گردید.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این عناصر وطن فروش با جمع آوری و ارسال اطلاعات از مراکز مهم و حیاتی کشور و ارسال آن برای سرویس ها و معاندین خارج از کشور، قصد انجام اقدامات تروریستی بر علیه نیروهای حافظ امنیت و نیز مردم عزیز و شریف ما را داشتند که قبل از هر اقدامی دستگیر شدند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: با اقدامات صورت گرفته، ضربات موثری نیز بر سازمان رزم تعداد دیگری از افراد وطن فروش در فضای مجازی وارد شده که اطلاعات آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.