به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، فاطمه محمدعلی، صبح امروز به دستاوردهای مهمی که توسط سازمان انتقال خون محقق شده است، اشاره کرد و گفت: امروز توانسته‌ایم خدمات بهتری را هم به اهداکنندگان و هم به گیرندگان خون ارائه دهیم.

وی از پیاده‌سازی روش‌های نوین غربالگری اهداکنندگان خون خبر داد و افزود: تست NAT به منظور کوتاه نمودن دوره تشخیص عفونت‌های منتقله از راه خون و تست غربالگری آنتی‌بادی برای حذف پلاسمای حاوی آنتی‌بادی‌های غیرمنتظره از جمله این اقدامات است.

محمد‌علی تأکید کرد: آزمایش تعیین فنوتیپ گروه‌های خونی فرعی به بیماران مولتی‌ترانسفیوژ(دریافت کننده مکرر خون) هر استان از جمله بیماران تالاسمی، کمک بزرگی کرده است.

معاون فنی سازمان انتقال خون همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه تطابق پلاکتی برای بیماران دارای مقاومت پلاکتی و آزمایشگاه HLA Typing به روش NGS (توالی‌یابی نسل بعدی) برای اهداکنندگان سلول‌های بنیادی را گامی بزرگ در ارتقای کیفیت خدمات دانست.

وی این پیشرفت‌ها را نتیجه‌ی همت و همکاری تمامی همکاران سازمان در سراسر کشور و ستاد مرکزی عنوان کرد و افزود: هر یک از افراد با تخصص و تعهد خود نقش مهمی در این موفقیت‌ها ایفا کرده‌اند.

این مقام مسئول همچنین به دوران سخت جنگ و چالش‌های آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با وجود تمام مشکلات در این دوران نه‌تنها آمار اهدای خون کاهش نداشت، بلکه شاهد افزایش آمار اهداکنندگان بودیم.

معاون فنی سازمان در ادامه ضمن تقدیر از اهداکنندگان خون گفت: همکاران ما با جان و دل در خدمت اهداکنندگان می‌باشند و خون‌های اهدایی را به نیازمندان می‌رساندند. این روحیه فداکاری و ایثار، همواره در تاریخ سازمان انتقال خون ثبت خواهد شد.

