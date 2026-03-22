توزیع ۴۵ میلیون وعده غذای گرم و افطاری ساده بین نیازمندان
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از توزیع ۴۵ میلیون وعده غذای گرم و افطاری ساده میان خانوادههای نیازمند در سراسر کشور در قالب پویش «اطعام مهدوی» در ماه مبارک رمضان خبر داد.️
به گزارش ایلنا، حبیبالله آسوده با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آغاز سال نو و با تسلیت شهادت قائدالامت حضرت امام خامنهای افزود: این اقدام با مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری، هیأتهای مذهبی و همراهی مردم نیکوکار در سراسر کشور انجام شد.️
وی با اشاره به اجرای پویش سراسری «اطعام مهدوی» در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رسیدگی به نیازمندان و تأمین غذای گرم برای خانوادههای کمبرخوردار از مهمترین برنامههای کمیته امداد در این ماه بود که با همکاری نهادهای مردمی و گروههای جهادی در سراسر کشور اجرا شد.️
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد ادامه داد: در ماه مبارک رمضان حدود ۸ هزار آشپزخانه در قالب طرح اطعام مهدوی در کشور فعال بود که با همت خیران، مراکزنیکوکاری و نیروهای مردمی اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم میان نیازمندان کردند.️
آسوده گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه بیش از ۲۳ میلیون پرس غذای گرم و ۲۲ میلیون وعده افطاری ساده میان خانوادههای نیازمند در سراسر کشور توزیع شد.️
وی اضافه کرد: اجرای این پویش با مشارکت مردمی در قالب طرح «ایران همدل» و با همکاری مساجد سراسر کشور در قالب «مساجد همدل» انجام شد.