به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در این باره اظهار کرد: در آزادراه تهران – شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده تونل شماره ۱۸، ترافیک سنگین گزارش شده و تردد با کندی انجام می‌شود.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران –بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران – شمال، شرایط ترافیکی عادی و بدون گره گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد و رانندگان با شرایط جوی پایدار مواجه هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه با اشاره به محورهای مسدود افزود: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در زمره محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارند. همچنین محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و وازک – بلده همچنان مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم سفرهای نوروزی، ضمن مدیریت زمان سفر، رعایت قوانین و پرهیز از عجله، ایمنی سفر خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.

