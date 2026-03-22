وضعیت جادههای کشور؛ ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران –شمال
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور در دومین روز از سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، بهویژه در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه، با ترافیک سنگین همراه است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا در این باره اظهار کرد: در آزادراه تهران – شمال نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده تونل شماره ۱۸، ترافیک سنگین گزارش شده و تردد با کندی انجام میشود.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران –بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران – شمال، شرایط ترافیکی عادی و بدون گره گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر هیچگونه مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد و رانندگان با شرایط جوی پایدار مواجه هستند.
سرهنگ قلینیا در ادامه با اشاره به محورهای مسدود افزود: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در زمره محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارند. همچنین محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده همچنان مسدود هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم سفرهای نوروزی، ضمن مدیریت زمان سفر، رعایت قوانین و پرهیز از عجله، ایمنی سفر خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.