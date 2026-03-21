رییس اورژانس تهران:
اورژانس برای مردم است و برای مردم میماند
رییس سازمان اورژانس استان تهران گفت: طی سه هفته اخیر همکارانم در سراسر استان تهران در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند و تا پایان جنگنیز در کنار مردم می مانیم چون اورژانس برای مردم است و برای مردم می ماند.
به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در پیامی با تبریک نوروز ۱۴۰۴ و عید فطر نوشت: حدود سه هفته است که ما در اورژانس پایتخت به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت به مردم عزیز و آسیب دیده هستیم که بنده به نوبه خود از همه همکاران و خانواده هایشان تشکر میکنم.
وی افزود: در این ایام همه ما صحنه های بسیار دلخراشی دیدیم که قلب ما را به درد آورد. همچنین برخی از ما در این حملات آسیب جسمی دیدیم اما تا در توان داریم به مردم خدمت میکنیم و تاکید میکنم که اورژانس تهران برای مردم است و برای مردم می ماند و امیدوارم هرچه زودتر از این شرایط گذر کنیم.
رییس اورژانس استان تهران ادامه داد: برای ما جان هر ایرانی بسیار عزیز است و ما همه تلاشمان را در کنار نیروهای مسلح کشور میکنیم و انشالله شرایط زودتر تغییر خواهد کرد و در کنار یکدیگر به خوبی به زندگی ادامه می دهیم.
توکلی گفت: در سال ۱۴۰۴ برای اولین بار ساختار سازمانی اورژانس و پست های سازمانی تصویب و در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: همچنین اتفاقات خوبی در زمینه مالی و بودجه ای سازمان اورژانس رخ می دهد و واریزی های بعدی همکاران بعد از تعطیلات نوروز انجام خواهد شد.
رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: سازمان اورژانس به زودی به جایگاه حقیقی خود می رسد و از شما همکاران عزیز میخواهم تا آن روز با هم و در کنار هم پرقدرت به ارائه خدمات بپردازیم.