جاده چالوس از ساعت ۲۱ دوطرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه جاده چالوس از ساعت ۲۱ امشب خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در این باره  اظهار کرد: از ساعت ۱۱:۰۰ صبح امروز ، به دلیل ترافیک سنگینی که در مسیر جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به وجود آمده بود، این مسیر به صورت یک‌طرفه در آمد و تردد از شمال به جنوب ممنوع شد تا بار ترافیکی تخلیه شود.

 

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای انجام‌شده، بار ترافیکی تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب (یکم فروردین) تخلیه خواهد شد، بنابراین طبق تصمیمات اتخاذ شده، از این ساعت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به صورت دوطرفه بازگشایی خواهد شد و مسافران قادر خواهند بود از هر دومسیر رفت و برگشت استفاده کنند، این تصمیم به منظور تسهیل در تردد و کاهش مشکلات ترافیکی در روزهای تعطیلات اتخاذ شده است.

