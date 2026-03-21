انصاری: جنگ تحمیلی، محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن پیام شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بهار طبیعت، همواره نویدبخش تحولی ژرف در نظام هستی است و امروز ملت بزرگ ایران با همبستگی و همدلی در آستانه بهاری دیگر ایستاده است؛ بهاری که از یک سو با ترنم معنوی عید سعید فطر و از سوی دیگر با عطر شهدای سرافراز وطن آمیخته و یادآور ایستادگی بی‌نظیر فرزندانِ این آب و خاک است.

امروز ما نظاره‌گر روزهای خطیری از تاریخ میهن عزیزمان هستیم، دو جنگ ناجوانمردانه بر ما تحمیل شد که جنگ رمضان همچنان ادامه دارد. شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) و فقدان ایشان ضایعه بزرگی برای میهن عزیزمان بود. هموطنان بسیاری را در سال گذشته از دست دادیم و اکنون این جنگ تحمیلی نه تنها جان‌های بی دفاع و تمامیت ارضی کشورمان را نشانه گرفته، بلکه محیط زیست سرزمین را در معرض تهدید قرار داده است.

تجاوزات آشکار و اقدامات خصمانه دولت آمریکا و هم‌پیمان اشغالگر آن، رژیم صهیونیستی، بار دیگر ماهیت قانون‌گریز و سلطه‌طلبانه این متجاوزان را آشکار ساخت؛ اقداماتی که -برغم هشدارهای رسمی سازمان حفاظت محیط زیست قبل و بعد جنگ- نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین پذیرفته‌شده حقوق بشری به‌شمار می‌رود.

امروز در آستانه بهار ۱۴۰۵ خورشیدی نیک می دانیم که این سرزمین کهن با مردمانی بی بدیل در طول تاریخ بارها مورد هجوم متجاوزین قرار گرفت و هر بار با انسجام و همدلی از دل طوفانهای سخت و تلخ به ساحل آرامش، صلح و ثبات رسید. نوروز این کهن‌ جشن واره پیوند میان انسان و طبیعت؛ میراث بزرگ جغرافیای فرهنگی فلات ایران است و یادآور این پیام تاریخی به ساکنان این مرز و بوم و تمامی شرکای زیستمندش که با آمدن بهار؛ ایران می‌ماند و پلیدی ها خواهد رفت.

تاریخ پرافتخار این سرزمین گواه آن است که ایران هرگز در برابر هیچ فشار و تجاوزی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد. امروز نیز مردم ایران، با اتکا به ایمان، وحدت ملی و توانمندی‌های بومی مسیر عزت و اقتدار را با صلابت ادامه داده و حق ذاتی خود را برای دفاع مشروع از تمامیت سرزمین، منافع ملی، حفظ طبیعت و زیست بوم آن محفوظ می‌دانند.

باشد که سال ۱۴۰۵؛ همانگونه که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد، به مدد خون‌های پاک به ناحق ریخته همه مدافعان و دلسوزان این آب و خاک؛ سال شکوفایی بیش از پیش این سرزمین بزرگ و سربلندی مردمانش باشد، سال تحکیم وحدت ملی، امنیت پایدار و حفاظت هر چه بیشتر از طبیعت سرزمین.

شیناانصاری، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست»

