فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه خودرویی و موتوری پلیس در محلات

فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه خودرویی و موتوری پلیس در محلات
رئیس پلیس پیشگیری فراجا از فعالیت گشت های ویژه خودرویی و موتوری پلیس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار  علی مویدی خرم آبادی از فعال سازی تیم های گشتی ۲۴ ساعته خبر داد و اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم در محلات تهران و سایر شهرها، برای فعالیت گشت های خودرویی شبانه روزی برنامه ریزی و تمرکز  ویژه ای صورت گرفته و این تیم های چند نفره با اقتدار و هوشیاری  فعالیت می کنند.

وی همچنین از فعال شدن تیم های دونفره موتورسوار برای پوشش نقاط  دارای ریسک سرقت با هدف پیشگیری  از وقوع و شناسایی سارقان خبر داد .

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس پیشگیری فراجا بهره گیری از ظرفیت های «پلیس یاران » را گامی به منظور پیشبرد بهتر اهداف و ماموریت های این پلیس دانست.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
