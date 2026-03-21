پیام تبریک رییس هلال احمر به مناسبت عید فطر و نوروز باستانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن پیام تبریک پیرحسین کولیوند به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و نوروز باستانی به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران گرانقدر، امدادگران فداکار، داوطلبان عزیز جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

فرارسیدن عید سعید فطر، عید بندگی و بازگشت به فطرت پاک الهی، و همچنین عید باستانی نوروز، پیام‌آور طراوت، امید و تجدید حیات را به شما عزیزان و ملت شریف ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امسال، این دو عید بزرگ در شرایطی فرا رسیده‌اند که ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی، همچنان در برابر تهاجمات خصمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و حامیان مستکبر آن، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، ایستادگی کرده و با صبر، بصیرت و ایمان، مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهد.

در این میان، نقش پرافتخار شما امدادگران، نجاتگران و اعضای خدوم هلال‌احمر، جلوه‌ای درخشان از ایثار، انسان‌دوستی و تعهد به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است. حضور بی‌وقفه شما در صحنه‌های سخت و پرخطر، خدمت بی‌منت به آسیب‌دیدگان و ایستادگی در کنار مردم، سندی روشن از روح بزرگ و مسئولیت‌پذیری شماست.

یاد و خاطره رهبر عزیز و فرزانه و دیگر شهدای گرانقدر، به‌ویژه یاران وفاداری که در این مسیر نورانی به فیض شهادت نائل آمدند، همواره در دل‌های ما زنده است. بی‌شک، خون پاک این عزیزان، چراغ راه آینده و ضامن تداوم راه حق و عدالت خواهد بود.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، وحدت، همدلی و روحیه جهادی شما عزیزان، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از این شرایط حساس است. ما به پشتوانه ایمان، فرهنگ ایثار و همبستگی ملی، یقین داریم که نصرت الهی نزدیک است و پیروزی نهایی از آن ملت مقاوم ایران خواهد بود.

اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، فرا رسیدن عید سعید فطر و نوروز باستانی را مجدداً تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون شما عزیزان را مسئلت دارم.

ان‌شاءالله این اعیاد مبارک، سرآغاز فصلی نو از نصرت، سربلندی و پیروزی سریع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

با احترام و دعای خیر

دکتر کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»

