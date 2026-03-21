ترافیک سنگین در محورهای شمالی/ بارشها در ۱۰ استان ادامه دارد
جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در یکم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای منتهی به شمال کشور بهویژه در مسیرهای پرتردد، سنگین گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی ضمن تبریک سال جدید و عید سعید فطر به هموطنان، بیان کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران – شمال نیز تردد بدون گره ترافیکی در جریان است.
وی با اشاره به شرایط جوی کشور گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و مرکزی بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.
محبی تصریح کرد: در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، هرمزگان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد نیز بارش باران جریان دارد. همچنین وزش باد و گرد و خاک در برخی محورهای استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان مشاهده میشود.
وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود اعلام کرد: محورهای پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. همچنین محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی میباشند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن برنامهریزی دقیق سفر، با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از سفرهای غیرضروری در محورهای دارای شرایط نامساعد خودداری کنند.