پیام استاندار تهران به مناسبت تقارن بهار طبیعت و عید معنویت

پیام استاندار تهران به مناسبت تقارن بهار طبیعت و عید معنویت
استاندار تهران به مناسبت تقارن بهار طبیعت و عید معنویت پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

مردم شریف، مقاوم و ولایتمدار استان تهران؛

سلام علیکم
اکنون که پس از پشت‌سر گذاشتن ماه مبارک رمضان، توفیق عبادت و روزه‌داری را با جهاد و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز توأم ساختید، تقارن بهار طبیعت و عید معنویت را به فال نیک می‌گیریم و امید داریم طلیعه این اعیاد، سرآغاز پیروزی نهایی ملت ایران بر دشمنان صهیونی و آمریکای جنایتکار باشد.

سال ۱۴۰۴ را در حالی به پایان رساندیم که امت مؤمن ایران اسلامی با دو رویداد بزرگ تاریخی روبه‌رو شد: اولا، شهادت قائد حکیم امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و جمعی از یاران و فرماندهان عالی‌رتبه بود که ضایعه‌ای جانکاه شد و بار دیگر عظمت این ملت را در سوگ و صبر به نمایش گذاشت، رهبر فرزانه مان، عمر مبارک خود را لحظه‌به‌لحظه در مسیر عزت و استقلال این مرزوبوم سپری کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود نائل آمد که یاد و نامش در عمق قلوب میلیون‌ها انسان آزاده جاودان خواهد ماند و بی‌تردید ثمره این خون مطهر، برگ زرین دیگری در تاریخ اسلام رقم خواهد زد.

ثانیا؛ در همان اوج اندوه، تدبیر الهی و بصیرت خردمندان نظام، انتخاب سریع، قاطع و مدبرانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را رقم زد که عصاره فضائل، فقاهت و شجاعت آن پدر معنوی و رهبر شهید هستند، این انتخاب شایسته، به عنوان سومین سکاندار انقلاب اسلامی، آبی بر آتش فتنه‌ها شد و نقشه شوم جهان‌خواران برای ایجاد تزلزل در صفوف یکپارچه ملت را به یأس مبدل ساخت. بدین‌سان، خیمه انقلاب در آستانه عید فطر، غرق در طمأنینه و صلابت گردید و ملت ایران با عزای رهبری و بیعت با رهبری جدید، همبستگی خود را به نظاره جهانیان نشان داد.

ثالثا، ماه رمضان سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که برادران و خواهران روزه‌دار ما در سراسر ایران عزیز، هم‌زمان با حملات وحشیانه‌ی دشمن متجاوز، صحنه‌های بی‌بدیلی از صبر، ایمان و ایستادگی را آفریدند. رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با تشدید جنایات خود، نه تنها اراده این ملت را سست نکردند، بلکه ثابت کردند که هر چه بیشتر ظلم و جنایت کنند، ایمان و مقاومت این مردم ریشه‌دارتر می‌شود. از خداوند متعال در این اعیاد مبارک، نابودی دشمنان نظام و پیروزی هرچه سریع‌تر ملت رشید ایران را مسئلت داریم.

امروز و اکنون که در کنار یکدیگر نوروز پیروزی و عید سعید فطر را برپا داشته‌ایم، شایسته است از دوراندیشی، موقعیت‌شناسی و حضور هوشمندانه شما مردم عزیز در خیابان‌ها، میادین و مساجد صمیمانه تشکر نمایم. حضور گسترده و پرشور شما در راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۴۰۴ که در لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و علیرغم بمباران مسیر راهپیمایان توسط دشمن متجاوز انجام شد، جلوه‌ای درخشان از شجاعت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری ملت ایران بود.

این حضور کم‌نظیر نشان داد که خط مقدم ایران، بسیار گسترده تر از ذهنیت حقیر و کوچک دشمن است. شما مردم نجیب نشان دادید که دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم را در هر شرایطی وظیفه تاریخی و انسانی خود می‌دانید و هیچ تهدید و تهاجمی نمی‌تواند اراده پولادین شما را سست کند.

سال ۱۴۰۴ سالی با فرازونشیب‌ های بسیار بود در ابتدای آن، برنامه‌ریزی‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و توسعه خدمات در بخش‌های آموزشی، درمانی و عمرانی با همراهی شما و دولت محترم آغاز شد و دستاوردهای خوبی به دست آمد. اما جنگ ۱۲ روزه که به خیال باطل دشمن برای ایجاد تفرقه در صفوف مردم و یا شکستن روحیه آنها به راه افتاد، در عمل به فرصتی طلایی برای تقویت همدلی، انسجام ملی و اتحاد تبدیل شد. ایستادگی شما مردم در آن روزها چنان ضربه‌ای بر پیکر دشمن صهیونی وارد کرد که نتوانست به هیچ‌یک از اهداف شوم خود دست یابد. مجموعه استانداری تهران و دستگاه‌های اجرایی نیز شبانه‌روزی پای کار بودند و بحمدلله با دعای خیر شما، اجازه ندادند جریان عادی زندگی در پایتخت از مدار خارج شود.

گام‌های استوار شما در خیابان‌ها که این روزها و شب‌ها، در تاریخی‌ترین برهه‌های ایران عزیز، محل تجلی غیرت، عزت و روحیه استقلال‌طلبی ایرانیان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی است، نشان داد که وجدان بیدار این ملت رشید، در برابر ظلم و خشونت هرگز خاموش نخواهد شد.

خدمتگزاران شما در استان تهران تا به امروز پای کار بوده‌اند و با وجود حملات وحشیانه دشمن، ذره‌ای از مسیر خدمت عدول نکرده‌اند. تلاش برای پایداری شبکه‌های خدمت، تأمین نیازهای اساسی و جبران آسیب‌ها را با قدرت ادامه می‌دهیم. ما به وعده الهی در پیروزی جبهه حق علیه باطل ایمان داریم و ان‌شاءالله در این اعیاد مبارک و به یمن عبادات رمضانیه، به زودی جشن پیروزی نهایی را به مدد الهی، حضور حماسی شما در صحنه و جانفشانی نیروهای مسلح برگزار خواهیم کرد.

خادمان شما مردم عزیز استان تهران در سال ۱۴۰۵ نیز در لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی  (مدظله‌العالی) و دولت محترم، همه توان خود را برای آبادانی، پیشرفت و تحقق عدالت به کار خواهند بست و با توکل بر خدا و پشتیبانی شما ملت آگاه، این مسیر را تا رسیدن به پیروزی نهایی و به ثمر نشستن خدمت، استوارانه ادامه خواهند داد. إن شاءالله به برکت خون شهدا و دعای خیر شما، پایان این راه سربلندی و عزت ایران عزیز خواهد بود.

محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران»

