تبریک سال جدید فرماندهی فراجا به ملت شریف ایران
فرمانده انتظامی کل کشور طی پیامی سال جدید را به ملت شریف ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال
ملت بزرگ و سربلند ایران
اینجانب عید مبارک فطر و عید باستانی نوروز و آغاز سال ۱۴۰۵ شمسی را به یکایک شما مردم غیور ، حماسه آفرین و تمدن سازِ ایرانِ جان ، صمیمانه تبریک می گویم و در این روزهای معنا و معنویت یاد امام شهید ، فرماندهان شهید و دیگر شهدای مظلوم جنگ رمضان را گرامی می داریم و با آنان عهد می بندیم که راهشان را با اقتدار تمام ادامه خواهیم داد .
در ادامه پیام آمده است، ایرانیانِ سربلند :
من و همکاران فداکارم بر خود می بالیم که پلیسِ شما مردم عزیزی هستیم که این روزهای سخت ، با شجاعت و اتحاد و همدلی در برابر دشمنان زبون و متجاوز ایستاده اید و همراه با رزمندگان افتخار آفرین کشورمان ، او را متحمل بزرگترین شکست و رسوایی تاریخ نموده اید.
در پایان این پیام ذکر شده است: از ذات اقدس باریتعالی می خواهم به ما توفیق دهد تا در رکاب ولی فقیه زمان و فرمانده معزز کل قوا خدمتگزاری ، فداکار و جان برکف برای ایرانِ سر افراز و ایرانیان سربلندمان باشیم .
" جانم فدای ایران "
فرمانده کل انتظامی کشور _ احمدرضا رادان